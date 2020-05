Meteorite sfiora la Terra. Sapevate che alcuni Virus vengono dallo Spazio?

Meteoriti, bolidi, asteroidi sono rocce che vagano nel cosmo, e che possono raggiungere l'atmosfera terrestre ed il suolo.

Le meteoriti o meteoriti sono quelle stelle cadenti a cui si lasciava, e forse ancora qualcuno lo fa, un desiderio. Si tratta di frammenti di roccia che diventano incandescenti quando raggiungono l'atmosfera terrestre, per poi in genere disintegrarsi. Ma alcuni frammenti possono toccare anche il suolo. Di piccoli frammenti di roccia ne giungono in atmosfera alcune migliaia al giorno.

I bolidi sono di maggiori dimensioni, questi possono raggiungere il suolo e durante l'impatto con l'atmosfera determinano una scia luminosa visibile per centinaia di chilometri. Di ciò si ha notizia quando la brillantezza che provocano in atmosfera è osservata a terra.

Fare differenza tra bolidi e meteoriti è abbastanza inopportuna, i bolidi sono più luminosi delle meteoriti. Gli astrofili chiamano bolide tutte le meteore che raggiungono una luminosità almeno pari a quella di Venere.

Di bolidi se ne osservano alcune decine all'anno, ma probabilmente ne giungono in atmosfera ben più di un centinaio all'anno, ma illuminano il cielo in aree remote, compresi gli Oceani.

Era un bolide quello caduto nella zona di Čeljabinsk nel febbraio 2013, pensate che aveva un diametro stimato di 20 metri prima che andasse in frantumasse. E' stato un evento di rilevanza storica, in quanto la sua esplosione è avvenuta in prossimità di un centro urbano, dove lo spostamento d'aria dell'esplosione ha mandato in frantumi migliaia di vetri che hanno ferito circa 2000 persone.

Purtroppo non è prevedibile quando e dove si verificherò lo scoppio del prossimo bolide. Ma a nulla serve allarmarsi, sono fenomeni avvenuti da sempre, e ce ne sono altri ben più letali per l'uomo.

La maggiore preoccupazione è quella che un Meteorite, come quello passato di recente ad una distanza di sicurezza, giunga sulla Terra. In tale circostanza, allo stato attuale, non ci sarebbe nulla da fare.

Si parla di attuare un servizio di previsione di meteore, ma tra il dire ed il fare passeranno decenni. La NASA avverte che pur essendo dei pericoli remoti, è necessario - una volta individuati in rotta verso il nostro Pianeta - attrezzarsi per deviarne la rotta, perché ci sarebbero conseguenze di grandezza inestimabile.

L'altra sera un bolide di circa 15 metri è transitato in prossimità del nostro Pianeta a soli 20 mila chilometri e non è entrato in contatto con l'atmosfera terrestre. Eventi del genere se ne rilevando diversi, ma è impossibile catalogarli tutti. In questi anni si ha notizia di bolidi Antardide e nello Stretto di Barents.

Immagine rappresentativa, fonte IstockPhoto.

Ma parrebbe che il pericolo che viene dallo spazio potrebbe non essere solo quello derivante dal bolide in se.

Da anni si sa che alcuni virus potrebbero essere sovralimentati da particelle portate sulla Terra da meteoriti e asteroidi. In merito a questo ci sono diverse pubblicazioni. Abbiamo scelto la sintesi di due scienziati:

- Chandra Wickramasinghe, del Buckingham Center for Astrobiology

- Milton Wainwright fa parte di un team di scienziati dell'Università di Sheffield e dell'Università di Buckingham Center for Astrobiology

Il professor Chandra Wickramasinghe ha affermato che un virus super virulento è stato probabilmente il responsabile dell'estinzione dei dinosauri. Inoltre, sostiene che nel corso della storia dell'evoluzione, virus letali siano comparsi e scomparsi all'improvviso, e la loro origine è extraterrestre.

Egli ritiene plausibile che alcuni virus siano entrati nell'atmosfera dopo essere stati trasportati da meteoriti prima di avere effetti devastanti come pandemie.

Il professor Milton Wainwright fa parte di un team di scienziati dell'Università di Sheffield e dell'Università di Buckingham Center for Astrobiology. Dopo l'invio di palloni aerostatici sino a 27 km di altezza, sostiene che sono state raccolte dallo spazio che contenevano un numero strabiliante di virus.

Rammentiamo che i virus, prima di divenire un pericolo per l'uomo, debbono essere ospitati da cellule per rigenerarsi e quindi subiscono trasformazioni. Ma non tutti i virus sono un problema. Però il punto posto da vari scienziati è che l'uomo moderno si è lasciato cullare dal pressapochismo, e niente si è fatto per prevedere nuove pandemie. Ed ecco che attualmente è l'intera umanità a pagare il prezzo.

E' notizia di questi giorni che gli USA hanno ridotto le spese militari per studiare il Covid-19 e produrre un vaccino. Orbene, se tutti i danari spesi in armamenti nel nostro Pianeta fossero stati finalizzati per la scienza, ne avremmo giovati tutti, comprese le varie economie.

E' essenziale monitorare costantemente ciò che sta arrivando nella nostra atmosfera, perché prima o poi, potremmo avere un super virus dalle conseguenze devastanti, ben più di Covid-19. Ma è difficile che i vari Governi tengano conto delle esigenze della scienza. Forse, se fosse sufficientemente supportata, avremmo sconfitto anche altre malattie terribili, che costano ai vari servizi sanitari cifre altissime ogni anno.

Ma la prevenzione non fa parte delle abitudini dell'uomo.

