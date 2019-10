Meteo 7 giorni: weekend di TEMPO VARIABILE, poi altra ondata di TEMPORALI

METEO SINO AL 10 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Un breve intervallo soleggiato caratterizza il meteo sull'Italia, per una parziale spinta da ovest dell'anticiclone. Tuttavia l'alta pressione non riuscirà a portarsi con decisione verso la nostra Penisola, ostacolato da un'ampia saccatura fredda artica presente sull'Europa Centro-Orientale ove il clima assume connotati quasi invernali.

Mare in tempesta, l'ex uragano Lorenzo in Irlanda: video meteo

Il tentativo di rimonta anticiclonica da ovest non avrà come detto buon esito e l'Italia resterà in bilico fra le propaggini orientali dello stesso anticiclone e nuove infiltrazioni instabili da nord-ovest di matrice nord-atlantica, più attive al Centro-Sud mentre il Nord resterà più protetto dall'Arco Alpino.

Questo sarà così lo scenario del weekend, improntato a condizioni di variabilità più accentuata al Centro-Sud. Le temperature risaliranno di qualche grado nei valori massimi, ma sarà una risalita termica del tutto temporanea, visto che poi ad inizio settimana arriverà un nuovo consistente calo delle temperature.

Modelli matematici in balia degli eventi meteo: i motivi delle incertezze

METEO INIZIO SETTIMANA NUOVO FRONTE FREDDO E VORTICE DI MALTEMPO

Da domenica sera la parte avanzata di una nuova perturbazione farà ingresso sul Nord Italia, con prime locali piogge che faranno da preludio ad un lunedì di meteo localmente perturbato autunnale. Ci attendiamo l'approfondimento un vortice ciclonico, con effetti maggiori al Centro-Sud ad inizio settimana.

Meteo per domani, 5 ottobre. Nuova PERTURBAZIONE sull'Italia, gli effetti

Anche questo impulso perturbato si inserirà da nord-nord/ovest, andando a scorrere sul bordo orientale dell'anticiclone che in questa fase tenderà ulteriormente a defilarsi sull'Europa Occidentale. Il dato saliente sarà l'intrusione ulteriore e più massiccia di masse d'aria fredda d'origine scandinava, che andrà ad alimentare il vortice ciclonico.

La ciclogenesi mediterranea tenderà a sprofondare rapidamente sul Nord Africa, con l'anticiclone che già martedì si espanderà sull'Italia, riportando prevalente bel tempo. Le estreme regioni meridionali e la Sicilia resteranno però esposte alla curvatura della depressione e si potrebbero avere fenomeni anche violenti sull'area ionica, senza escludere locali nubifragi.

METEO avvio settimana: irrompe nuovo FRONTE FREDDO. Maltempo e calo termico

METEO SABATO 5 OTTOBRE, DEBOLE PERTURBAZIONE IN TRANSITO

Il debole fronte atlantico porterà effetti al Centro-Sud, dove avremo condizioni di spiccata variabilità con qualche pioggia o rovescio a carattere sparso, più incisivo tra Campania e Calabria tirrenica. Isolati fenomeni inizialmente si potranno avere inizialmente anche su ovest Sardegna, interno di Abruzzo, Molise e Lazio, ma poi gradualmente si imporranno estesi rasserenamenti.

Meteo senza più Anticiclone: Italia nel mirino delle perturbazioni nordiche

Ampie aperture del cielo si avranno già dal mattino in Toscana, ma il tempo diffusamente soleggiato riguarderà anche il Nord Italia, eccezion fatta per iniziale variabilità tra Triveneto ed Emilia Romagna, ma in miglioramento. La possibilità di qualche residuo sporadico fenomeno riguarderà essenzialmente le Alpi di confine.

METEO DOMENICA D'ATTESA, MALTEMPO LUNEDI'

Meteo Medio Oriente: record storico di caldo di Ottobre in Qatar

Il tempo domenicale sarà ancora variabile su Adriatiche e Sud, con qualche pioggia a macchia di leopardo. Una nuova perturbazione andrà ad addossarsi alle Alpi, con qualche pioggia sparsa dalla sera e neve oltre i 2000 metri. In nottata irromperà il maltempo, per l'ingresso della parte attiva del fronte che lunedì scivolerà al Centro-Sud, con piogge maggiori su area tirrenica ed Isole Maggiori.

LIEVE RIALZO TERMICO NEL WEEKEND, POI NUOVO CALO

Il meteo estremo dell'Uragano Lorenzo: i danni sulle isole Azzorre

I primi freddi autunnali si affievoliranno nel weekend, quando la colonnina di mercurio salirà lievemente nei valori massimi diurni. Ad inizio settimana arriverà un nuovo consistente calo delle temperature, anche relativamente ai valori diurni a causa del maltempo che si potranno portare sotto la media.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Effetti meteo affondo artico in Francia: gelate diffuse in pianura

Il maltempo di stampo autunnale caratterizzerà l'avvio di settimana, per la nuova e intensa perturbazione nord-atlantica, in rapida evoluzione con associato un profondo vortice ciclonico alimentato da un nuovo afflusso d'aria fredda d'estrazione polare. Già da martedì il tempo migliorerà, ma non ovunque. Il Sud resterà esposto a possibili violenti temporali.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Meteo ormai d'imminente AUTUNNO: perturbazioni in serie verso ITALIA

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina