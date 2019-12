Meteo Weekend tra nubi, NEBBIA e qualche PIOGGIA

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO: se non fosse per alcune insidie, le prospettive per il prossimo weekend non sarebbero particolarmente negative. La configurazione generale infatti sembra rivolta verso un graduale aumento della pressione atmosferica, che cercherà di portare una maggior stabilità atmosferica.

Vediamo dunque di interpretare come sarà il meteo per il prossimo weekend e soprattutto da cosa saranno dovute le insidie al bel tempo.

Partiamo intanto dalla giornata di sabato: la pressione atmosferica comincerà ad aumentare ed il tempo dovrebbe orientarsi verso una moderata stabilità. Il quadro meteo più tranquillo lo ritroveremo al Sud, sulla Sardegna, su gran parte dell'area adriatica del Centro, mentre al Nord le maggiori ore di sole si avranno sui comparti alpini e prealpini.

Ma ecco le prima citate insidie: la prima riguarda un vortice di bassa pressione collocato intorno alle Isole Baleari che influenzerà ancora il tempo sull'area tirrenica e Isole Maggiori. Nubi e piogge sparse bagneranno infatti la Toscana, l'Umbria più occidentale e gran parte del Lazio. Precipitazioni si potrebbero verificare soprattutto sulla Sicilia orientale, dove potrebbero assumere forte intensità.

L'altra insidia invece sarà costituita dalla nebbia fitta e insidiosa che potrebbe estendersi su molti tratti della Val Padana. La sua presenza non si limiterà a creare forti riduzioni alla visibilità di notte e in prima mattina, ma nel suo sollevamento potrà mantenere un'atmosfera fredda e grigia anche durante le ore centrali del giorno.

C'è da ricordare che con la presenza di nebbia, oltre che di alta pressione, in Valle Padana tende a formarsi una condizione atmosferica chiamata inversione termica, questa determina un calo progressivo della temperatura rispetto alle aree circostanti. In questo periodo dell'anno, in tali condizioni atmosferiche, si forma il cuscinetto d'aria fredda padano.

Arriviamo così alla domenica, una giornata che farà registrare un ulteriore seppur contenuto aumento della pressione grazie anche ad un indebolimento del vortice di bassa pressione sulle Baleari. Il meteo andrà dunque trovando maggior tranquillità, ed il rischio di pioggia risulterà insolitamente meno elevato se non addirittura quasi nullo.

Nonostante ciò, il sole non riuscirà a splendere su tutta l'Italia. A parte una certa variabilità sulle regioni centrali eredità del vortice ciclonico, al Nord invece, bisognerà ancora una volta fare i conti con la nebbia in sollevamento e le nubi basse che potranno essere a tratti molto estese sulla Val Padana. Su queste zone potrebbe dunque essere un'altra giornata piuttosto grigia e ancora decisamente più fredda rispetto alle aree circostanti. Questi saranno gli effetti del l'inversione termica e cuscinetto d'aria fredda padano.

