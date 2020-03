Meteo: WEEKEND, sole o pioggia? Ecco qualche anticipazione

L'alta pressione non c'è più e di conseguenza non possiamo più contare sulla stabilità atmosferica. Dopo alcune moderate perturbazioni transitate la scorsa settimana, il quadro meteorologico ha subito un ulteriore e deciso peggioramento. La formazione di un vortice di bassa pressione sul mare di Liguria infatti, nel suo lento movimento verso levante continuerà a condizionare in parte il quadro meteorologico ancora per alcuni giorni.

Vediamo invece come potrà evolvere in seguito la situazione meteo generale e quali prospettive ci sono per il prossimo weekend.

Meteo: CICLONE sull'Italia, fase di MALTEMPO. Altra neve anche quote basse

Una nuova perturbazione attraverserà da nord e sud tutto il Paese tra giovedì pomeriggio/sera e la giornata di venerdì riportando nubi, piogge e qualche nuova nevicata sui rilievi. Dopo un venerdì ancora assai incerto specie al Centro-Sud, ecco che il sabato si aprirà con il bel tempo al Nord e sui versanti tirrenici grazie ad un riavvicinamento dell'alta pressione all'Italia.

Tempo molto instabile invece sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulla Sardegna. Su questi settori il meteo si manterrà capriccioso praticamente per tutto il corso della giornata e solo in serata ci attendiamo un miglioramento sulla Sardegna.

Meteo Italia: treno di perturbazioni. TEMPORALI, PIOGGE e NEVE rilievi

Buone le notizie invece per la giornata di domenica. L'alta pressione riuscirà a spostare il suo baricentro ancor più vicino all'Italia garantendoci condizioni di tempo discreto su molte regioni. Faranno tuttavia eccezione il sud della Puglia, la Calabria tirrenica e il Nord-est della Sicilia. Qui registreremo una maggior nuvolosità con anche qualche possibile piovasco sparso seppur in un contesto di generale miglioramento in serata.

Sul fronte termico non ci saranno forti scossoni. Continuerà a fare un po' freddino la notte al Nord e nelle vallate interne del Centro e questo grazie soprattutto alle aree di sereno che favoriranno una maggior dispersione del calore portando i termometri a scendere anche di qualche grado sotto lo zero. Ma il bel tempo favorirà invece una ripresa delle temperature massime che risulteranno abbastanza gradevoli e comunque allineate alla media climatologica del periodo.

Meteo stravolto: altro schiaffo d'INVERNO nel weekend

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina