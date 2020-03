Meteo WEEKEND segnato da un FREDDO e graduale Peggioramento

L'Italia è ancora avvolta da un vasto campo di alta pressione che sta però cominciando a dare i primi segnali di stanca. Nel corso dell'ormai imminente WEEKEND infatti, il meteo sarà destinato a subire un FREDDO e graduale peggioramento. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come evolverà il quadro meteorologico fino a domenica.

Già oggi alcuni disturbi li registreremo sulle regioni del Nordovest per effetto di un modesto vortice di bassa pressione in quota che provocherà su queste zone qualche rovescio anche a sfondo temporalesco. Altre nubi viaggeranno in modo sparso sul resto del Nord e su alcuni angoli delle regioni del Centro. Più sole altrove. Temperature in lieve flessione ovviamente al Nordovest. Stabili e molto miti invece sul resto del Paese.

STROMBOLI, scoperta l'origine delle violentissime esplosioni

Sabato i disturbi presenti oggi al Nordovest si sposteranno verso il Nordest ma con effetti poco importanti. Bel tempo invece al Centro-Sud fatta eccezione per la Sardegna, la Sicilia e la Calabria dove un fronte d'instabilità nordafricano porterà parecchie nubi e qualche pioggia sui comparti sud-orientali della Sicilia.

Attenzione invece a domenica quando venti molto freddi di origine russa cominceranno a soffiare sulle regioni del Nord dove il meteo subirà un rapido peggioramento con nubi, rovesci, temporali e anche il ritorno della neve sulle Alpi a quote via via sempre più basse. Tra il pomeriggio e la sera infatti, i venti si faranno sempre più tesi e freddi e qualche nevicata potrà raggiungere anche l'Appennino tosco-emiliano. Crollano i termometri al Nord.

Sempre tra il pomeriggio e la sera il meteo andrà poi peggiorando anche al Centro specie su Toscana, Marche, Umbria fino al Lazio. Sarà il preludio ad un inizio di settimana molto instabile al Centro Sud e con clima invernale su tutto il Paese.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su *CERCA la tua localita'* nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina