Meteo WEEKEND, sarà BOOM di FREDDO e VENTO, anche la NEVE

Stiamo vivendo una fase meteo contrassegnata da due elementi di opposta natura. Da un lato abbiamo un'area di alta pressione che in questi giorni ha garantito non solo tanta stabilità atmosferica ma anche temperature molto elevate per la stagione.

L'altro elemento invece è costituito da masse d'aria molto fredda in discesa dal nord Europa richiamate per altro proprio da un movimento verso nord dell'alta pressione stessa.

Meteo con le prime insidie dal Capodanno sull'ALTA PRESSIONE

Il quadro meteo-climatico generale è dunque in fase di metamorfosi in quanto già nel corso di questo sabato si avranno parecchie novità. Ci attendiamo infatti un peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte dell'area adriatica centrale e su molte regioni del Sud. Cadranno infatti rovesci di pioggia dalle Marche all'Abruzzo, in Molise, in Puglia e su molti tratti della Basilicata, della Calabria fino al nord della Sicilia.

I freddi venti responsabili di questo peggioramento faranno letteralmente crollare i termometri favorendo inoltre nevicate anche a quote molto basse specie sui versanti adriatici dove non possiamo escludere in serata qualche fiocco di NEVE fino in pianura.

NEVE in arrivo, ecco i dettagli. Previsioni meteo per sabato 28 dicembre

Seppur in un contesto più freddo e ventoso, il resto del Paese godrà di una situazione meteo decisamente più tranquilla ed asciutta accompagnata anche da un generoso soleggiamento.

La seconda parte del WEEKEND non farà registrare forti variazioni. Ci attendiamo dunque una domenica con ancora il rischio di piogge e rovesci ma soprattutto di nevicate principalmente sulle aree interne del basso versante adriatico e ancora un volta su gran parte del Sud. La neve potrà cadere molto in basso in Abruzzo, sul Molise, il nord della Puglia e ancora sui rilievi della Campania, della Basilicata, della Calabria fino al nord della Sicilia come sull'Etna ad esempio.

Meteo Italia 7 giorni: dal FREDDO POLARE al SUPER ANTICICLONE di Capodanno

Su queste zone il cima risulterà davvero molto rigido con temperature che potrebbero scendere anche di parecchi gradi sotto la media stagionale.

Anche sul resto del Paese il quadro meteo non muterà più di tanto rispetto al sabato anche se registreremo una maggior ingerenza della nebbia sulla Val Padana dove i termometri risulteranno decisamente più rigidi rispetto alle zone dove si avrà un maggior soleggiamento.

Meteo Italia sino all'8 Gennaio, l'Anticiclone lascerà passare irruzioni FREDDE

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

Follie meteo: fa TROPPO CALDO, nuovi record di temperatura

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina