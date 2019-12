Meteo WEEKEND: ribaltone per nuovo ciclone in Oceano Atlantico

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Dopo un venerdì contrassegnato dall'ennesima fase di maltempo, le notizie in merito al fine settimana sembrano tutto sommato discrete. Nonostante non vivremo di certo un clima di totale quiete atmosferica ovunque, il quadro meteorologico generale sembra comunque destinato a migliorare.

Andiamo dunque a vedere cosa ci attende sul fronte meteo per le giornate di sabato e domenica.

Meteo BURRASCOSO, neve anche forte in pianura, MAREGGIATE, grandine

Il primo step del weekend trascorrerà all'insegna del tempo ancora malaticcio. Al Sud, ad esempio, registreremo ancora parecchi annuvolamenti che daranno luogo a qualche piovasco limitato però alle sole zone tirreniche della Calabria e sui comparti nord orientali della Sicilia.

Altre nubi invece le troveremo a ridosso dei rilievi alpini specie sulle aree di confine dove saranno ancora possibili anche bufere di neve. Più soleggiato risulterà il sabato sul resto del Paese soprattutto sulle pianure del Nord e sulle aree interne del Centro.

Un altro elemento che potrà ancora disturbare il quadro meteorologico sarà il vento che continuerà a colpire tutto il lato tirrenico e parte di quello ionico, dove si manterrà elevato il rischio di mareggiate sulle coste maggiormente esposte.

VIDEO METEO: NEVE in Pianura Padana e fin sulle spiagge lungo l'Adriatico

Sul fronte delle temperature registreremo un timido aumento dei valori massimi sulle regioni centrali e su quelle adriatiche del Sud. Farà ancora piuttosto freddo di notte al Nord e nelle vallate interne del Centro. Sulla Val Padana i termometri potrebbero anche scendere nuovamente sotto lo zero con rischio di estese gelate.

Arriviamo alla giornata di domenica quando è atteso un vero e proprio ribaltone sulla scenario meteorologico. I freddi venti dai quadranti nord occidentali andranno rapidamente attenuandosi lasciando così spazio a masse d'aria più temperate ed umide dai quadranti sud occidentali.

Imminente TEMPESTA DI SANTA LUCIA: MALTEMPO e altra NEVE in pianura al Nord

Questo tipo di circolazione favorirà ovviamente un generale aumento delle temperature che sarà esaltato dalle condizioni di bel tempo che si andranno ad instaurare soprattutto al Sud e sulle regioni del Centro.

Discorso diverso invece per il Nord Italia: l'aria umida in risalita dai quadranti sud occidentali favorirà lo sviluppo di nubi medio basse che coinvolgeranno molte zone della Pianura Padana e gran parte della Liguria. Su questi settori la domenica sarà dunque a tratti più grigia e al tempo stesso anche più rigida sul fronte climatico. In Valle Padana ci saranno anche foschie dense ed anche nebbie.

Previsioni METEO: l'incognita della QUOTA NEVE specie al Nord Italia

