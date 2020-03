Meteo WEEKEND primaverile IN CASA, poi tornerà FREDDO invernale

Che pazza stagione Amici. Siamo passati da una calda primavera ad una fase tipicamente invernale con il ritorno del freddo e della neve anche in pianura. Ma a rendere le cose ancora più anomale, ecco che l'atmosfera ci riproporrà un nuovo ribaltamento della situazione con il ritorno al clima primaverile in sole 48 ore. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta per l'ormai prossimo WEEKEND e come evolverà la situazione con l'inizio della nuova settimana.

Seppur in un contesto climatico già in fase di riscaldamento, quella di oggi sarà ancora una giornata capricciosa sul fronte meteo. A farne maggiormente le spese saranno le regioni centro-meridionali dove piogge, rovesci e temporali colpiranno praticamente tutte le Regioni ad eccezione del sud della Puglia dove si avrà un contesto più asciutto.

Meteo per domani, venerdì 27 Marzo. Ulteriore pioggia e neve, meno freddo

Al Nord la situazione comincerà a dare segnali di miglioramento con residue piogge nelle prossime ore sul Nordovest e con alcune schiarite invece sul alto opposto orientale.

La prima parte del WEEKEND ci proporrà un sabato all'insegna del bel tempo in ripresa al Centro-Nord seppur in un contesto di moderata variabilità. Più instabile invece al Sud dove si potranno registrare ancora piogge sparse e qualche temporale.

Arriva la Cometa Atlas, si annuncia luminosissima. Evento straordinario

Attenzione invece alle temperature che faranno registrare un netto ed ulteriore aumento specialmente al Nord e su gran parte delle regioni del Centro con valori massimi che torneranno molto gradevoli.

Domenica la pressione sarà in ulteriore aumento ma il meteo farà qualche capriccio sui rilievi alpini, sulla Sardegna e sul basso Tirreno. Qui sarà necessario tenere un ombrello a portata di mano mentre sul resto del Paese avremo un tipo di tempo discretamente soleggiato.

Scambi meridiani, LAME GELIDE nel cuore della Primavera

Temperature in ulteriore aumento su tutta l'Italia con clima primaverile.

Questo ritorno al mite bel tempo però non sembra durare a lungo in quanto già da lunedì una nuova perturbazione si affaccerà all'Italia e nuove masse d'aria fredda dal Nord Europa pronte da martedì a riportare un clima più rigido che ci accompagnerà probabilmente almeno fino alla metà della settimana. Ma di questo ce ne occuperemo ovviamente in altra sede.

NUBIFRAGI? Ecco gli effetti del "caldo" anomalo in Inverno

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina