Meteo weekend: più freddo, neve su Appennino e rilievi delle Isole

Stiamo andando incontro a un weekend, il secondo di novembre, segnato da condizioni meteo climatiche decisamente autunnali. Anzi, sarebbe più corretto definirle tardo autunnali.

In questo momento prevalgono le correnti sudoccidentali, sintomo di una circolazione atlantica piuttosto vivace. Ma mentre in alcune regioni il tempo è brutto, su altre - al Sud - è presente un timido promontorio anticiclonico. La situazione cambierà ulteriormente nel fine settimana, complice l'ulteriore accelerazione delle depressioni nord atlantiche.

Alpi, quota neve in calo: scenari meteo da cartolina

Depressioni che punteranno decise il Regno Unito e scorrendo lungo il fianco orientale dell'Alta Pressione delle Azzorre - che si porterà a ridosso della Penisola Iberica - si dirigeranno con decisione sulle nostre regioni. Rispetto ad oggi avranno certamente una traiettoria più meridiana, ciò significa che arriverà aria decisamente più fredda. Difatti è previsto un calo delle temperature, una diminuzione che dovrebbe consegnarci valori inferiori alle medie stagionali.

La mappa che vi mostriamo è una GFS - modello matematico americano - relativa alle anomalie termiche di domenica 10 novembre. Sono anomalie a circa 1500 metri di quota, ma ci danno un'idea di quello che sarà l'andamento termico. Il blu indica anomalie negative, anomalie che si attesteranno mediamente tra 3 e 5-6°C.

Nord Europa, per il meteo è già Inverno, manto nevoso record nel nord Finlandia

Freddino insomma, tant'è che la quota neve farà registrare un sensibile calo lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due Isole Maggiori. Tenendo conto delle precipitazioni, che ci saranno, ci aspettiamo le prime nevicate di stagione già a partire da venerdì. Ad esempio in Sardegna nevicherà dai 1600 metri di quota, poi in calo sino ai 1400 metri. Stessa cosa per quanto riguarda l'Appennino centro settentrionale.

Al Sud la quota neve dovrebbe attestarsi attorno ai 1800 metri, così come in Sicilia. A seconda della traiettoria d'ingresso dei vortici ciclonici la quota potrebbe variare di qualche centinaio di metri, ragion per cui sarà necessario tornare sull'argomento nei prossimi giorni.

Alpi innevate come non accadeva da anni in Novembre, altra neve in vista

Pubblicato da Ivan Gaddari

