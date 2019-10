Meteo per il weekend, la nuova offensiva del maltempo. Autunno fa sul serio

Siamo in una fase meteo fortemente dinamica, sempre più autunnale. L'aumento della pressione sul Mediterraneo, al seguito della perturbazione appena transitata sull'Italia ha portato al ripristino di condizioni di tempo più stabile e soleggiato, ma tale scenario non promette di durare a lungo.

Il bel tempo ci accompagnerà giusto per la fase centrale della settimana, ma un'attiva depressione sul Nord Atlantico, posizionata a ridosso delle Isole Britanniche, piloterà una nuova consistente perturbazione che condizionerà il meteo dell'ultima parte di settimana.

Meteo WEEKEND carico di Maltempo. Vediamo i dettagli

Le prime avvisaglie di nuovo peggioramento si avranno già fra giovedì e venerdì, poi la pressione tenderà ulteriormente a calare per il fine settimana, aprendo la strada all'arrivo del ramo più attivo della perturbazione vera e propria d'origine atlantica.

Gli aspetti specifici di questa nuova fase di maltempo sono ancora da delinare, ma probabilmente in una prima fase saranno le regioni settentrionali quelle più penalizzate dal maltempo. Venerdì in particolare osserveremo le prime diffuse piogge prefrontali soprattutto al Nord-Ovest e sulla Liguria.

Tendenza meteo medio termine: CONFERME per l'AUTUNNO

Tali piogge precederanno l'ingresso della perturbazione vera e propria, mentre sul resto d'Italia prevarrà il bel tempo con temperature in rialzo per via di venti sciroccali in rinforzo. Nel fine settimana transiterà la perturbazione, con maltempo nuovamente intenso che potrebbe colpire il Nord.

Non sono da escludere nuove precipitazioni intense, anche temporalesche, tra Liguria e Piemonte. Successivamente, nel corso del weekend le precipitazioni si estenderanno al Nord-Est e alle regioni centrali, soprattutto quelle del versante tirrenico.

Il coinvolgimento del Sud potrebbe risultare invece più marginale. Tuttavia, dal prossimo weekend il meteo potrebbe prendere una piega perturbata sull'Italia, per via di nuove perturbazioni più incisive che potrebbero dare origine a ciclogenesi mediterranee ad ovest dell'Italia.

Tali aree di bassa pressione possono essere insidiose per la lenta evoluzione e con possibili fenomeni intensi e persistenti su alcune regioni. In genere con saccature a ovest e alte pressioni di blocco a est c'è il rischio di forte maltempo per le regioni del Nord-Ovest dell'Italia. Ma per i dettagli bisogna attendere.

