Meteo WEEKEND? Novità e non di fine Autunno

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO: c'è tanta voglia di rivedere un po' di sole e di poter trascorrere alcune ore all'aria aperta senza il patema di doversi bagnare o di preoccuparsi d'avere sempre un ombrello a portata di mano. Ma oltre al bisogno fisiologico c'è la necessità che cessino le piogge violente che per tutto novembre hanno imperversato in varie regioni, ormai creando una situazione di allerta idrogeologica, con parecchi danni.

Se tornerà il sole proprio durante un WEEKEND, sarebbe perfetto.

Meteo Italia torna la pioggia con una perturbazione

Riusciremo dunque ad organizzare una bella gita fuori porta nel prossimo fine settimana o saremo costretti ancora una volta a rimanere al riparo dall'ennesima fase di maltempo?

Partiamo intanto dal fatto che su scala generale, a condizionare il meteo continua ad essere il maltempo del vicino Oceano Atlantico, con il suo carico di forte instabilità che ormai da giorni e giorni colpisce il nostro Paese.

Meteo sino al 2 Dicembre: riecco nuove PIOGGE in arrivo. Poi grosse novità

Ebbene, nel futuro prossimo, il largo corridoio dove scorrono le perturbazioni verso l'Italia, rimarrà ancora ben libero da ostacoli. Tuttavia proprio sul finire della settimana un tentativo dell'alta pressione di avvicinarsi al nostro Paese potrebbe regalarci una parte del fine settimana abbastanza tranquilla per tutti.

Ci riferiamo al primo step del WEEKEND e dunque alla giornata di sabato quando un provvidenziale aumento della pressione sopraggiunto nel corso del venerdì, manterrà condizioni di tempo tutto sommato discreto su gran parte del Paese.

Meteo Italia sino all'8 Dicembre, prima severo MALTEMPO poi FREDDO

Non attendiamoci comunque un'Italia totalmente libera da insidie. Al Nord Italia, ad esempio, ci sarà spesso la nebbia in la Val Padana, così come alcune aree interne del Centro come la Toscana e l'Umbria.

Un'altra insidia sarà provocata da una nuvolosità sparsa che interesserà principalmente le regioni del basso Tirreno. Qui il rischio di pioggia si manterrà comunque piuttosto basso.

Insomma, a conti fatti sarà un sabato caratterizzato dal bel tempo con parecchie ore di gradevole sole e dunque una fase meteo meno ostile rispetto al precedente week end.

Domenica invece, ecco che l'Atlantico tornerà a spingere verso l'Italia l'ennesima perturbazione. Ci attendiamo dunque un peggioramento delle condizioni meteo anche se non diffuso a tutto il Paese.

Gli ombrelli in fatti saranno necessari al Nord dove la pioggia riprenderà a cadere fin dalle prime ore del mattino soprattutto sul Nordovest. Tornerà anche a cadere la neve a quote mediamente intorno ai 1000 metri. Oltre al Nord, sotto nubi e qualche piovasco, troveremo alcuni angoli del Centro come la Toscana e verso sera anche l'Umbria, il Lazio e la Sardegna.

Nonostante un aumento delle nubi anche sul resto del Paese, il quadro meteorologico si manterrà comunque asciutto con anche alcune ampie schiarite al Sud Italia.

Infine segnaliamo che domenica avvertiremo un generale rinforzo dei venti da Scirocco che porteranno ad un aumento del moto ondoso soprattutto sulla fascia centro meridionale tirrenica e adriatica. Nel frattempo, caleranno le temperature al Nord.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina