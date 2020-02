Meteo WEEKEND non del tutto tranquillo

Nonostante l'alta pressione ( e chi se no) abbia ritrovato nuova energia per riportarsi sul nostro Paese, i futuri scenari meteo non depongono verso una totale stabilità atmosferica. Nel mirino di qualche possibile grattacapo infatti, ci sarà anche il prossimo WEEKEND destinato a subire alcuni piccoli disturbi pronti a minacciare alcuni angoli del Paese.

La ragione va ricercata nell'abbassamento del flusso atlantico sospinto da un vortice polare nuovamente in gran forma su nord Europa. I venti sull'Italia torneranno dunque gradualmente ad orientarsi da ovest ed il meteo accuserà qualche acciacco a cominciare già dalla giornata di sabato.

Il primo step del fine settimana sarà infatti condizionato da una maggior nuvolosità a ridosso delle regioni del Nord-Ovest, sull'area tirrenica centrale e su alcuni tratti della Sardegna. Ma il rischio di fenomeni si manterrà comunque piuttosto basso a parte qualche banco di nebbia in formazione durante la notte e al mattino sulla Val Padana.

Meteo Italia 7 Giorni: ANTICICLONE spazza via l'inverno. TEMPESTE in Europa

Sul resto del Paese il sole dominerà praticamente indisturbato a parte qualche nuvoletta di passaggio sulle zone più meridionali della Puglia ancora parzialmente lambite dalle correnti d'aria più fredda dei giorni scorsi.

Il quadro termico del sabato non farà registrare particolari scossoni. Di giorno avremo un clima tutto sommato gradevole soprattutto al Sud. Di notte invece continuerà a fare piuttosto freddo specialmente al Nord e nelle aree più interne del Centro con valori termici anche di qualche grado sotto lo zero.

Meteo Italia sino al 18 Febbraio, segnali salva INVERNO contro l'Anticiclone

Domenica invece, l'alta pressione accuserà ulteriori segnali di cedimento. Il flusso atlantico sarà più invadente ed una maggior ingerenza delle nubi si farà strada su gran parte del Nord e sull'area tirrenica centrale. Verso sera ci attendiamo anche qualche debole precipitazione a ridossi dei rilievi piemontesi, valdostani e sulla Liguria di Levante.

Poche invece le novità altrove con ancora cieli aperti ed un buon soleggiamento specie al Sud e sul medio e basso Adriatico.

Marzo "pazzerello", il METEO potrebbe essere devastante

Clima sempre gradevole nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio.

Sempre rigido invece di notte anche se sono previsti moderati aumenti al Nord e sull'area centrale tirrenica per via della maggior presenza di nubi.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina