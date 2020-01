METEO WEEKEND con la NEVE. Irrompe INVERNO, ecco tutti i dettagli

Il maltempo sta per tornare sull'Italia e riporterà la neve, anche a quote basse. Il dominio del campo di alta pressione, che si protrae da inizio anno, sta per subire l'assalto di una perturbazione di origine atlantica, al punto che si originerà una depressione sul Mediterraneo e sull'Italia.

L'anticiclone si ritirerà in Atlantico e nel contempo si spingerà verso nord, per poi piazzare i suoi massimi a ridosso delle Isole Britanniche. In tal modo aria fredda verrà dirottata verso il Centro Europa e poi sul Mediterraneo, con coinvolgimento anche dell'Italia.

Si creeranno quindi tutte le premesse per il ritorno ad un tempo più invernale, con anche la neve sui rilievi fino a quote basse. Il fronte atlantico irromperà nella seconda parte di venerdì sulle regioni di Nord-Ovest, portando neve sulle Alpi che si abbasserà di quota fino agli 800/1000 metri.

Dalla notte il maltempo si propagherà più ad est e sulla Toscana, con la neve che raggiungerà anche l'Appennino Settentrionale dai 1200 metri. Per sabato la perturbazione si espanderà verso Triveneto, Emilia Romagna, gran parte del Centro Italia e basso versante tirrenico, mentre migliorerà al Nord-Ovest.

Visto l'afflusso d'aria fredda, nel corso di sabato calerà la quota neve, anche fin sui 600/800 metri sulle Alpi Orientali. La neve cadrà anche sulla dorsale appenninica, dai circa 600/700 metri dei settori tosco-emiliani fino ai 1200 metri dei rilievi laziali, ma a quote localmente più basse verso sera.

Per domenica le precipitazioni si localizzeranno su parte del Centro-Sud, mentre migliorerà al Nord. Non nevicherà più sulle Alpi, mentre la neve cadrà più copiosa in Appennino, sul comparto centro-settentrionale fino a quote anche collinari dai 400/500 metri.

