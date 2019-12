Meteo WEEKEND, nebbia e gelate al Nord, altrove sole e nubi e non solo

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. L'Italia è al momento contesa tra alcuni disturbi causati ad un ciclone mediterraneo e da segnali di stabilità dovuti ad un progressivo aumento della pressione atmosferica. Insomma, su alcuni angoli del Paese c'è bisogno dell'ombrello, mentre su altri ci si gode un generoso soleggiamento.

Un breve periodo di Alta Pressione darà tempo tutto sommato buono in gran parte d'Italia, ma con alcuni disturbi in varie regioni, alcuni tipici della stagione invernale.

Nelle prossime 48/72 ore non ci saranno grossi stravolgimenti sul fronte meteorologico anche se la tendenza, soprattutto per il WEEKEND, sembra essere orientata verso una maggior ingerenza del tempo tranquillo su gran parte d'Italia.

Cerchiamo allora di individuare da oggi e fino a domenica dove ci sarà il rischio di pioggia e dove avremo invece un tipo di tempo più stabile.

Partiamo dalla vigilia del WEEKEND e dunque dalla giornata di oggi dove il vortice di bassa pressione sul mediterraneo occidentale continuerà a portare parecchi disturbi sull'area tirrenica e sul alcuni tratti del Sud Italia, specie il settori ionico. Qualche rovescio anche temporalesco potrà infatti colpire la Toscana, le zone interne dell'Umbria e a scendere l'area ionica calabrese, della Basilicata e della Puglia.

Sul resto d'Italia il quadro meteo si manterrà invece più tranquillo anche se al Nord si dovrà fare i conti con il possibile ritorno della nebbia in Val Padana. Di notte, questa ridurrà spesso la visibilità e di giorno, sollevandosi, formerà un tappeto di nubi basse che insisteranno localmente per tutto il corso della giornata mantenendo così un'atmosfera più grigia e fredda rispetto ai monti circostanti.

Arriviamo così al fine settimana, quando l'ingerenza del vortice depressionario si farà via via meno importante. Le uniche piogge si limiteranno ad interessare l'area tirrenica del Centro specie le zone costiere.

Migliorerà il meteo su tutto il meridione con un ampio soleggiamento. Qualche nube sparsa è attesa al Centro Italia, e ancora le nubi basse sulla Val Padana con tanto sole invece sul resto del Nord specie sui monti.

Anche la domenica sarà una giornata contrassegnata da una discreta tranquillità atmosferica. Tanto sole in un contesto climatico per altro gradevole al Sud, sulla Sardegna e su gran parte dell'area adriatica del Centro. Qualche nube in più invece è attesa sul versante tirrenico seppur un con discreto soleggiamento.

Andrà invece sempre peggio sulla Val Padana a causa della persistenza delle nebbie e delle nubi basse, mentre avremo un maggior soleggiamento sulle alture.

Attenzione inoltre alle coste liguri e toscane dove anche su questi settori si potranno avere nubi basse capaci di provocare anche deboli pioviggini.

