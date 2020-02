Meteo WEEKEND molto mite, TROPPO

L'anticiclone delle Azzorre sta per assumere una componente sub-tropicale per effetto di correnti caldo-umide in risalita dal nord Africa che porteranno un inevitabile aumento dei valori termici sul molte regioni del Paese. Il tutto ovviamente sarà condito da una persistenza del tempo stabile anche se sul finire del WEEKEND comincerà a farsi strada una maggior nuvolosità. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta per sabato e domenica.

Credit AdobeStock.

Il primo step del fine settimana ci regalerà un sabato davvero perfetto sul fronte meteorologico. La quasi assoluta stabilità atmosferica sarà solo timidamente minata dalla formazione di qualche nebbia sulla Val padana specie di notte e nelle primissime ore del mattino.

Meteo sino al 3 Marzo: aria d'INVERNO nei primi giorni di Primavera

Per il resto saranno il sole e clima gradevole ad accompagnarci sul resto d'Italia.

Domenica le cose cambieranno leggermente. Venti caldi ed umidi cominceranno ad affluire sul nostro Paese provocando non solo un moderato aumento delle nubi ma anche delle colonnine di mercurio. Le nubi, dovute segnatamente all'aumento del tasso di umidità dell'aria, le troveremo al Nord ma soprattutto sul Nord Ovest e la Liguria fino ai comparti settentrionali della Toscana. Non ci sarà comunque bisogno dell'ombrello.

TENDENZA METEO MARZO, si profila un esordio scoppiettante

Prestare invece la dovuta attenzione ai banchi di nebbia che potranno formarsi nuovamente sulle zone della pianura padana.

Le temperature come detto saranno in aumento. I valori più elevati si registreranno nelle vallate alpine e nelle zone interne delle due isole maggiori. Qui si potranno anche superare i 20-21°C. Ma anche sul resto del Paese i termometri si manterranno ben superiori alla media climatologica.

Vortice Polare bizzarro, rara distruzione d'OZONO sull'Artico!

Infine dando uno sguardo più avanti, ecco che la prossima settimana potrebbe risultare più agitata sul fronte meteorologico dapprima nella giornata di martedì ma in seguito anche tra mercoledì sera e giovedì.

Entreremo più nel dettaglio nell'editoriale dedicato al tempo dei prossimi giorni. Intanto godiamo questo weekend sicuramente da manica di camicia.

METEO sempre più ESTREMO: dalle alluvioni alla mancanza d'acqua

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina