Meteo WEEKEND mitissimo, ma a tratti NEBBIA al Nord. Peggioramento in vista

L'evoluzione meteo: un'area di alta pressione di origine sub tropicale è pronta ad avvolgere gradualmente il nostro Paese. Il suo intento sarà quello di interrompere una fase meteo dalle caratteristiche sicuramente più adatte alla stagione. Piogge, temporali sparsi, temperature relativamente fresche, si andranno a concentrare a latitudini più settentrionali, lasciando così l'Italia in balia di un contesto a tratti ben soleggiato, ma soprattutto troppo caldo per la stagione.

Dopo un venerdì dove i segnali di un ritorno alla stabilità atmosferica saranno già ben evidenti, ecco arrivare un WEEKEND dalle caratteristiche addirittura quasi estive. A poco serviranno i timidi aliti umidi di origine atlantica, i quali pur riuscendo parzialmente a penetrare all'interno dell'alta pressione, si limiteranno a portare solo un pallido sole in un contesto comunque caldo.

Meteo 7 giorni: OTTOBRATA nel weekend. Ma la prossima settimana CAMBIA

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio come si comporterà il meteo da venerdì a domenica.

La vigilia del WEEKEND sarà contrassegnata dalla presenza dell'alta pressione che ci garantirà un venerdì contrassegnato da condizioni generali di tempo stabile e discretamente soleggiato, soprattutto sul lato orientale del Paese, dunque sul Nordest e lunga la fascia adriatica. Sul lato opposto, dunque quello occidentale, il sole potrebbe essere velato da qualche nube di passaggio che non produrrà effetti di rilievo.

Nel meteo di Ottobre l'Ottobrata ci deve essere

Le temperature faranno già registrare un ulteriore lieve aumento specie nei valori massimi. Farà infatti ancora fresco di notte e nella prima parte del mattino, soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro. Su queste zone si potranno anche formare banchi di nebbia.

Il sabato e la domenica saranno due giornate praticamente identiche: un debole afflusso d'aria umida di origine atlantica, riuscirà come detto in precedenza, ad insinuarsi all'interno dell'alta pressione provocando un moderato aumento delle nubi sul Nordovest, sull'area centrale tirrenica e sulla Sardegna. A conti fatti ci troveremo solo in presenza di un pallido sole o al massimo di una moderata variabilità in un contesto caldo e bel tempo.

Meteo weekend anticiclonico, piena OTTOBRATA. Qualche insidia da domenica

Le uniche note salienti saranno infatti le temperature che risulteranno fortemente sopra media, specie al Sud e sulla Sicilia, con valori quasi estivi. Segnaliamo inoltre l'aumento del rischio nebbia sulle pianure del Nord, nelle vallate interne del Centro fino lungo i litorali specie quelli adriatici.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo Europa: freddo record anche in Ungheria

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina