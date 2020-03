Meteo: WEEKEND minacciato da una PERTURBAZIONE atlantica

Un'area di alta pressione ci regalerà un bel siparietto caldo e primaverile che ci accompagnerà, seppur in forma non omogenea, tra oggi e fino a venerdì. In questo frangente il clima accuserà anche un deciso riscaldamento soprattutto sull'area meridionale italiana. Tuttavia questa parentesi a tratti tardo primaverile non riuscirà a durare a lungo.

A tutt'oggi giungono infatti conferme circa l'arrivo di una PERTURBAZIONE atlantica pronta a minacciare il prossimo WEEKEND. Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo tra le giornate di sabato e domenica.

Meteo con giornate di sole e di caldo ANOMALO

Partendo come sempre dal primo step del fine settimana ecco che l'atmosfera ci proporrà un sabato mattina già piuttosto grigio e piovoso su molti tratti del Nord. La pioggia cadrà con maggior probabilità su Lombardia, Liguria di Levante, Emilia e alto Veneto. Possibili inoltre nevicate sui rilievi alpini sopra i 1500 metri su quello occidentali e prossime ai 1000 metri su quello centro-orientale.

Col passare delle ore altre piogge si spingeranno inoltre verso la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio e verso sera anche su Abruzzo e Campania.

METEO per mercoledì 11 Marzo. ANTICICLONE e CALDO fuori stagione

Moderata variabilità invece sul resto d'Italia dove avremo inoltre la possibilità di godere di qualche schiarita specie sulla Sicilia.

Temperature in moderato calo al Centro-Nord. Stazionarie e molto miti invece miti al Sud.

Verso PRIMAVERA PRECOCE: imminente super aumento delle temperature

Domenica la perturbazione avanzerà molto velocemente verso levante. Il sole conquisterà a grandi passi il Nord e tutta l'area tirrenica.

Rimarranno invece disturbati da nubi e piovaschi sparsi i settori del medio e basso adriatico, la Basilicata fino al nord della Calabria. Su queste zone il meteo comincerà a migliorare solo dalla serata a partire dai versanti adriatici.

METEO Marzo: altalena tra FREDDO, NEVICATE e fasi miti

Il quadro termico tornerà a guadagnare qualche punticino nei valori massimi al Nord e sull'area tirrenica, mentre al Sud le temperature potranno perdere alcuni gradi in particolare sul comparto adriatico.

