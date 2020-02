Meteo WEEKEND invernale: Temporali, Grandine, Piogge e Vento, la Neve

Già in altri editoriali abbiamo visto come questa settimana il meteo sarà finalmente più dinamico rispetto ai giorni, settimane o forse anche mesi precedenti. L'ostinata alta pressione responsabile di questa sorta di primavera anticipata comincia a dare segnali di cedimento. Forse si è accorta che anche l'Italia ha bisogno di un po' di pioggia e se non gli fosse di troppo disturbo anche di neve sulle nostre ormai scurissime montagne.

Credit foto AdobeStock.

Ebbene, dopo alcuni disturbi tra martedì e la prima parte di giovedì, ecco che la vigilia del WEEKEND vedrà una moderata perturbazione attraversare gran parte del Centro e del Sud .

In mattinata piogge sparse e locali rovesci anche a sfondo temporalesco potranno interessare il sud della Toscana, le Marche, l'Umbria fino al Lazio ma in rapido trasferimento verso la Campania, la Calabria, la Basilicata e il sud della Puglia.

Tempo decisamente migliore invece al Nord e sulle due isole Maggiori dove avremo un buon soleggiamento e con temperature di nuovo in generale aumento.

Arriviamo così al Weekend, una parentesi di 48 ore che proprio non convince visti gli ultimi nostri aggiornamenti.

Sabato il meteo dovrà fare i conti con un rinforzo dei venti miti ma molto umidi dai quadranti meridionali. Nubi sparse al Nord e su gran parte del Centro con anche qualche debole piovasco tra la Lombardia, la Liguria e l'alta Toscana. Andrà invece meglio al Sud dove il rapido allontanamento della perturbazione sopraggiunta venerdì, favorirà un repentino ritorno al bel tempo.

Ma i problemi dell'alta pressione non finiranno qui in quanto domenica sembra confermato l'arrivo di una nuova perturbazione nord-atlantica pronta a proporci un rinnovato peggioramento ad iniziare dal Nord in successivo spostamento verso le regioni del Centro.

Su questo nuovo scenario sarà comunque necessario aggiornarci nei prossimi giorni vista la distanza in sede previsionale.

Una nota sulle temperature: queste saranno decisamente inferiori a quelle attuali, in montagna tornerà l'inverno. Altrove si sentirà il freddo, non solo per il calo termico, bensì anche per i forti venti.

