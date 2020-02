Meteo WEEKEND incerto: GELO in formazione

Nel corso di questo WEEKEND, il meteo proverà l'ennesimo tentativo di riportare un'atmosfera più consona al calendario. Sarà tuttavia l'ennesima prova che non andrà a buon fine in quanto, a parte qualche modesto disturbo, il quadro climatico resterà purtroppo sempre sotto tono.

Ma vediamo come sarà il meteo tra sabato e domenica e la tendenza per l'inizio della prossima settimana.

Altro che INVERNO, anche a febbraio Anticiclone BOMBA!

Oggi, primo step del weekend, sarà una giornata molto incerta su parecchie regioni d'Italia. Una perturbazione atlantica infatti, sta già disturbando il meteo soprattutto al Nord e sul lato tirrenico del Centro. Nelle prossime ore tuttavia, a maggior rischio di PIOGGE saranno la Liguria specie i settori centrali e quelli di levante. Deboli piovaschi bagneranno anche alcuni tratti della Val Padana. Tempo migliore invece sui rilievi alpini e prealpini.

Sulle regioni del Centro sarà il versante tirrenico ad accusare una maggior nuvolosità ma il rischio di pioggia risulterà più elevato limitatamente alla Toscana e ad alcuni tratti interni dell'Umbria e del Lazio.

Impressionante impennata delle temperature: si rischiano valori RECORD!

Moderata variabilità altrove con schiarite maggiori sul basso Adriatico e sulle due Isole Maggiori.

Nella seconda parte del fine settimana la perturbazione si allontanerà molto velocemente anche se il meteo continuerà a rimanere incerto soprattutto sul Levante ligure e su gran parte dell'area tirrenica. Qualche debole piovasco infatti, potrà ancora cadere su questi settori. Tempo migliore invece sul resto d'Italia ma con fitte nebbie in sviluppo soprattutto di notte e al mattino in Val Padana.

Meteo: TEMPERATURE in AUMENTO prima della BURRASCA d'INVERNO

Attenzione invece alle temperature in quanto proprio nel corso della domenica, si affaccerà all'Italia l'alta pressione sub tropicale che contribuirà a far salire ulteriormente le già alte temperature per il periodo.

Sarà il preludio ad un inizio di settimana caratterizzato da tempo abbastanza stabile, dalle nebbie in Val Padana ma soprattutto da valori termici molto elevati al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Nel frattempo, nell'estremo nord Europa si sta formando una massa d'aria gelida che la prossima settimana ci raggiungerà.

Pubblicato da Piero Luciani

