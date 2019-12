Meteo weekend, in arrivo una nuova BURRASCA di vento

Il Natale è ormai dietro l'angolo e il fine settimana sarà probabilmente una delle ultime occasioni per le grandi compere natalizie. Chiaro quindi che le previsioni meteo rappresenteranno uno degli argomenti più discussi in assoluto.

Purtroppo le notizie non sono buone. Come ben saprete l'attuale peggioramento sta riaprendo quella ferita barica che ha caratterizzato l'ultimo mese e mezzo. Il riacutizzarsi è dovuto all'affondo iberico-marocchino, ormai giunto su alcune delle nostre regioni laddove il tempo sta peggiorando.

Meteo 7 GIORNI: Italia tra PIOGGIA e CALDO fuori stagione. Ma non durerà

Tale ferita non farà altro che richiamare nuove perturbazioni e con un Atlantico scatenato non possiamo certo pensare di scamparcela. Nell'analisi satellitare mattutina abbiamo avuto modo di mostrarvi la vigoria oceanica, una vigoria che si manifesterà in tutto e per tutto nel weekend prenatalizio. Aspettiamoci una mastodontica depressione a ridosso dell'Europa occidentale, capace di inviare rapidi impulsi perturbati verso levante.

Impulsi che transiteranno sul nostro Paese, generando maltempo venerdì, sabato e domenica. Saranno passaggi rapidi, lo ripetiamo, pertanto non avremo precipitazioni continue ma in compenso rinforzerà il vento. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di domenica, allorquando una graduale rimonta anticiclonica sulla Penisola Iberica dovrebbe acuire non poco il gradiente barico tra noi e l'Europa sudoccidentale.

Probabilmente non sarà paragonabile alla tempesta di vento dello scorso fine settimana, ma carte alla mano si prospettano raffiche imponenti. Stavolta dovrebbero concentrarsi prevalentemente al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori, nella mappa che abbiamo allegato - riferibile alle fasi centrali di domenica - possiamo notare picchi superiori a 100 km/h sulla Sardegna orientale e sui crinali appenninici centro meridionali.

L'orografia, come spesso capita, svolgerà un ruolo essenziale nel pilotare le raffiche più forti. Pertanto non possiamo escludere che localmente si vadano a superare anche 110-120 km/h. Avremo modo di riparlarne nei prossimi giorni, non appena i modelli saranno in grado di tracciare una previsione chiara e puntuale.

