Meteo WEEKEND IMMACOLATA, la calma prima della tempesta. Aggiornamenti

Dopo il transito della perturbazione mediterranea, la pressione sta gradualmente aumentando sul Mediterraneo, in quanto il vortice che era a ridosso della Sardegna si è indebolito e si va definitivamente colmando.

Tuttavia, non avremo un miglioramento così deciso ovunque. I rimasugli della perturbazione porteranno degli effetti ancora all'estremo Sud Italia. Inoltre, infiltrazioni d'aria umida da ovest porteranno variabilità sulle aree esposte del versante tirrenico.

Meteo WEEKEND, nebbia e gelate al Nord, altrove sole e nubi e non solo

Tale situazione si rifletterà nel weekend dell'Immacolata, con un campo di alta pressione non in grado di affermarsi pienamente. Ulteriori spifferi d'aria umida raggiungeranno l'Italia determinando dei disturbi ancora una volta più evidenti sulle regioni tirreniche.

Nella giornata di sabato sarà più probabile qualche pioggia specie tra Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Sul resto d'Italia prevarranno le aperture, attese nebbie in Val Padana durante le ore più fredde nottetempo e al primo mattino.

Meteo Prossima Settimana: FREDDO Artico e Maltempo dietro l'angolo

Nessuna novità per domenica, a parte un possibile peggioramento serale sulle Alpi per l'approssimarsi di un fronte nord-atlantico con fenomeni soprattutto sulle aree di confine. Le correnti più umide di libeccio porteranno qualche pioviggine intermittente sull'area tirrenica, la Liguria di Levante e l'ovest Sardegna.

Nel fine settimana osserveremo a livello europeo un ricompattamento del Vortice Polare, con la ripresa del flusso atlantico alle medie-alte latitudini continentali. Le correnti occidentali spazzeranno via l'aria fredda che si era depositata nei bassi strati negli ultimi giorni.

Dopo questa fase di relativa calma piatta, la pressione sul bacino del Mediterraneo tornerà a diminuire in avvio di settimana, perché avremo l'incombenza di una nuova saccatura in discesa da nord, coadiuvata da aria fredda in quota che punterà soprattutto il Centro Europa e poi i Balcani.

Questo affondo freddo lambirà l'Italia, che verrebbe attraversata da una perturbazione tra il 9 e il 10 dicembre con un moderato calo termico e un rinforzo del vento. Gli effetti maggiori, come possibili piogge, riguarderebbero il Centro-Sud e parte del Nord-Est, con anche spruzzate di neve in Appennino.

