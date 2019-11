Meteo Weekend freddo ed instabile. Neve fino a bassa quota. Previsioni

Situazione ed evoluzione meteo: avevamo annunciato una settimana di forte dinamismo sul fronte meteo-climatico, ed ecco infatti che lo scenario meteorologico generale è stato confermato dagli eventi atmosferici. Sull'Italia ormai c'è un continuo andare e vieni di perturbazioni atlantiche accompagnate anche da intesi venti dai quadranti meridionali.

All'orizzonte non si intravede un ritorno alla stabilità atmosferica, anzi, proprio a cavallo del prossimo fine settimana, un contributo d'aria fredda in arrivo del nord Europa non farà altro che sollecitare ulteriormente le condizioni di forte instabilità già presenti su gran parte del nostro Paese.

Arriva ARIA FREDDA sull'Italia. Temperature in brusco calo, ecco di quanto

Ed è proprio sul weekend dove concentreremo la nostra attenzione in questo editoriale.

Una fredda perturbazione attesa per la vigilia del fine settimana, manterrà condizioni di forte instabilità sulle regioni centro settentrionali. Uno scenario di brutto tempo che ci introdurrà dunque in un Sabato non certo tranquillo.

Meteo: infinito MALTEMPO, ed ecco la NEVE a quote più basse

Il primo step del weekend sarà infatti contrassegnato da un sabato dove il maltempo si andrà a concentrare soprattutto sul Nordest e su gran parte dell'arco alpino, con alcune nevicate che potranno cadere fino a quote relativamente basse anche sotto i 1000 metri di quota. Ma il brutto tempo lo troveremo in azione anche su tutta la fascia tirrenica e la Sardegna con piogge e temporali sparsi.

Tempo in gran parte più asciutto e con parziali schiarite al Sud Italia specie sulla Sicilia, la Basilicata, la Puglia e a salire verso il Centro anche su gran parte della fascia adriatica.

Meteo al 16 Novembre: BURRASCHE, con quota neve in diminuzione

Farà comunque più freddo rispetto a questi giorni specialmente al Centro Nord.

Anche la domenica sarà all'insegna del tempo incerto. La pioggia sarà più probabile al Nord con ancora neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri, con qualche spruzzata anche sulle cime più alte dell'Appennino emiliano. Altri piovaschi bagneranno la Toscana, la Sardegna, le coste laziali e campane fino a quelle calabresi.

Meteo sino 11 Novembre: MALTEMPO con PIOGGE, VENTO, TEMPORALI ed anche NEVE

Più sole invece sul resto del Paese con temperature in nuova e moderata ripresa all'estremo Sud Italia, a causa di un rinnovato rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che annunceranno però, l'approssimarsi di un ennesimo peggioramento atteso per l'inizio della nuova settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

