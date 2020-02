Meteo: WEEKEND, forte perturbazione invernale. Burrasche e Neve

Siamo finalmente usciti da quella totale staticità atmosferica che per settimane e settimane ha contrassegnato il quadro meteo-climatico sull'Italia costringendo inoltre l'Inverno a rimanere confinato a latitudini lontanissime dal nostro Paese.

Nonostante non ci attendiamo comunque l'arrivo del gelo, il contesto atmosferico ha già cominciato ad assumere un atteggiamento più vivace con il il ritorno di un po' di pioggia e anche di neve sui monti.

Ci sono dunque tutti i presupposti per un WEEKEND non certo tranquillo su alcune regioni d'Italia.

Vediamo allora nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo per sabato e domenica prossimi.

Dopo il passaggio di una seconda perturbazione attesa oggi, già venerdì il meteo tornerà tranquillo al Centro-Nord mentre rimarrà incerto al Sud.

Ma questa seconda perturbazione si allontanerà anch'essa abbastanza rapidamente tant'è che il sabato inizierà con un tipo di tempo discreto su gran parte delle regioni salvo la presenza di un po' di nubi sparse specie al Nord.

Saranno proprio queste nubi ad annunciare un nuovo e anche piuttosto intenso peggioramento. I cieli si faranno grigi col passare delle ore soprattutto tra il pomeriggi e la sera su tutto il settentrione con qualche pioggia in arrivo sul Nord-Ovest e qualche nevicata intorno ai 1000 metri sulle rispettive aree alpine.

Tempo migliore invece per tutta la giornata al Sud e sulla due Isole Maggiori.

Ma la parte più attiva della perturbazione si scaricherà nel secondo step del fine settimana. La domenica infatti si aprirà all'insegna del maltempo soprattutto sul Nord-Est e sull'area tirrenica del Centro. Forti piogge bagneranno le valli del Trentino, il Friuli, il Veneto e l'Emilia Romagna. Neve sui rilievi alpini centro orientali fino a quote prossime ai 700-800 metri. Piogge e anche qualche temporale in seguito arriveranno sulla Toscana, in Umbria fino alle Marche.

Tempo più tranquillo invece sulle regioni di Nord-Ovest, su gran parte del Sud e sulle due Isole Maggiori. Solo in serata qualche breve piovasco potrà bagnare alcuni tratti del Lazio e della Campania. Nel contempo il meteo comincerà a migliorare temporaneamente al Nord-Est e poi al Centro in attesa di un possibile e nuovo serio guasto ad inizio settimana.

Pubblicato da Piero Luciani

