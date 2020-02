METEO WEEKEND di sole, non per tutti. Sguardo ad Ovest

Dopo un timidi tentativo dell'inverno, per altro non certo andato a buona fine, di conquistare il nostro Paese, l'alta pressione è tornata a dominare lo scenario meteo con il suo carico di stabilità e di bel tempo. Già da giovedì infatti, il quadro meteorologico è tornato tranquillo su molte regioni e anche i freddi venti di Tramontana si sono definitivamente attenuati.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un WEEKEND di sole anche se non per tutti. L'alta pressione infatti, non godrà di una salute impeccabile e permetterà a correnti più umide di transitare su alcuni angoli d'Italia.

Partendo da proprio dalla giornata di oggi, a farne le spese saranno soprattutto le regioni del Nord-Ovest, la Sardegna e l'alta Toscana. Su queste aree registreremo una maggior presenza di nubi, ma che non daranno comunque luogo ad effetti particolari. Attenzione anche alla nebbia la quale, sfruttando proprio la presenza di una maggior umidità dell'aria, tornerà a minacciare molte zone della Val Padana specialmente nel corso della mattinata.

Sul resto del Paese il sole splenderà praticamente indisturbato salvo qualche nube di passaggio soprattutto nel sud della Puglia e sull'area ionica, ma anche in questo caso non ci sarà certo bisogno dell'ombrello.

Arriviamo così alla giornata di domani, una domenica nella quale si avvertirà ulteriormente la presenza di una massa d'aria più umida. Avremo infatti una maggior nuvolosità sulla Val Padana unita alle nebbie in sollevamento. Altre nubi le troveremo sulla Liguria e anche su parte della Sardegna e la Toscana.

Verso sera potrà inoltre cadere qualche debole pioggia sul Levante ligure e sui litorali toscani più settentrionali.

Sarà il preludio ad un inizio di settimana con maggior nuvolosità al Nord e al Centro con qualche piovasco sul Nord-Ovest, Levante ligure e coste toscane e laziali.

Tornano al fine settimana, sabato il quadro termico non farà registrare grossi scossoni, mentre domenica potranno moderatamente aumentare le temperature notturne al Centro-Nord per effetto della prevista maggior ingerenza delle nubi. Di giorno comunque, il clima si manterrà gradevole su tutto il Paese.

