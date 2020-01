Meteo WEEKEND di nebbia, nubi basse e aria FREDDA. Maltempo in Sicilia

E' ormai un dominio incontrastato quello dell'alta pressione che da giorni abbraccia gran parte dell'area mediterranea e l'Italia. Il meteo continua a mostrare un atteggiamento quieto, stabile anche se disturbato da nebbie e nubi basse, classiche comunque del periodo invernale.

Nel corso di questo WEEKEND, un movimento dell'alta pressione verso nord, favorirà la discesa di venti più freddi in direzione del'Italia i cui effetti si registreranno specialmente in questa prima parte del fine settimana. Il sabato dunque sarà caratterizzato da queste nuova masse d'aria in arrivo dai quadranti nord-orientali che produrranno qualche nota d'incertezza su alcune regioni.

Sotto osservazione saranno i versanti del medio e basso Adriatico e gran parte delle regioni del Sud. Su queste zone ci attendiamo un aumento delle nubi con anche qualche possibile e isolato piovasco segnatamente sulla Puglia e la Basilicata settentrionale e su alcuni tratti della Calabria meridionale. Altre nubi le troveremo a spasso per le restanti regioni meridionali e sull'area adriatica centrale.

Sul resto del Paese vivremo un sabato sicuramente più soleggiato eccezion fatta per le zone pianeggianti del Nord e nelle vallate più interne del Centro dove una sorta di mix tra nebbia e nubi basse potrà mantenere i cieli più chiusi per gran parte del giorno con un tipo di clima nettamente più rigido.

Domenica le correnti d'aria fredda nord-orientali cominceranno a perdere d'importanza ma riusciranno comunque a portare qualche residuo disturbo sulle regioni del medio e basso Adriatico e ancora su parte del Sud specie sulla Basilicata e nel nord della Calabria.

Sole prevalente invece sulla fascia tirrenica e sui rilievi del Nord. Ancora avvolta nelle nebbie e nubi basse la Val Padana dove il contesto generale continuerà ad essere di stampo praticamente invernale con temperature molto rigide specialmente di notte quando saranno possibili alcune gelate.

In seguito anche l'inizio della prossima settimana sembra destinato a rimanere sotto gli effetti dell'alta pressione la quale continuerà a dispensare tanto sole su molte regioni ma anche tanta nebbia sulle pianure del Nord fino alle valli più interne delle regioni centrali.

20 gennaio data della SVOLTA invernale? Le ultimissime novità

Pubblicato da Piero Luciani

