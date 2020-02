Meteo WEEKEND di ALTA PRESSIONE fuori Stagione

Nel corso della giornata di mercoledì una veloce perturbazione ha attraversato l'Italia andando come previsto a concentrare i suoi maggiori effetti su alcuni tratti delle regioni centro-meridionali.

Credit foto AdobeStock.

Ora la perturbazione si sta definitivamente allontanando limitandosi a portare nelle prossime ore solo qualche residuo disturbo sul medio e basso Adriatico e su alcuni tratti delle coste tirreniche calabresi. Il quadro meteo andrà poi comunque migliorando molto rapidamente.

L'alta pressione infatti è già pronta a riconquistare il nostro Paese preludio ad un venerdì ed un WEEKEND all'insegna del bel tempo e soprattutto da domenica, da temperature in generale aumento.

Dopo un venerdì di sole infatti, farà seguito un sabato anch'esso contrassegnato dal bel tempo salvo il passaggio di qualche nube sparsa al Nord e qualche banco di nebbia sulla Val Padana specie quella centro-orientale.

Sul fronte termico la prima parte del fine settimana non farà registrare grossi scossoni. Clima mite di giorno su tutto il Paese mentre continuerà a fare piuttosto freddino la notte al Nord.

Arriviamo così alla giornata di domenica quando masse d'aria molto miti ma anche più umide risaliranno dal nord Africa verso l'Italia. La maggior presenza di umidità favorirà lo sviluppo di nubi medio basse che andranno ad interessare essenzialmente la fascia centrale tirrenica fino alla Liguria. Nella prima parte del mattino saranno anche possibili brevi episodi di pioviggine.

Attenzione anche alle nebbie che si potranno sempre formare al Nord specialmente sulle aree più orientali dell'Emilia e del Veneto.

Sul resto del Paese prevarrà il bel tempo con tanto sole e temperature in generale aumento. L'aria molto mite in risalita dal nord Africa contribuirà infatti a far lievitare i termometri su gran parte d'Italia con valori tipicamente primaverili.

L'anticiclone assumerà dunque le caratteristiche sub-tropicali e raggiungerà il suo picco d'intensità con l'inizio della prossima settimana quando registreremo temperature addirittura tardo primaverili su alcune regioni.

