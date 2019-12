Meteo weekend da lupi tra super PIOGGE e TEMPESTA di vento

Siamo ormai giunti al weekend che precede il Natale e milioni d'Italia sceglieranno di mettersi in viaggio per raggiungere parenti o per passare qualche giorno in relax nelle nostre splendide località turistiche.

E' evidente che le condizioni meteo rappresenteranno uno dei temi principali e in tal senso - purtroppo - non possiamo darvi buone notizie. Anzi, le notizie sono pessime, così come saranno pessime le condizioni meteo. Il motivo lo conosciamo e lo abbiamo analizzato in varie circostanze, ma è bene tornarci su trattando quelli che sono i dettagli in termini di precipitazioni e vento.

Gran trambusto atlantico, meteo che sta per peggiorare con forza

Precipitazioni che, lo diciamo subito, saranno abbondanti nelle regioni del nord, sulle tirreniche e in Sardegna. Ciò perché il dominio sarà in mano all'Oceano Atlantico, che tramite una gigantesca depressione invierà sostenute correnti occidentalie e tre impulsi perturbati. Il primo sta giungendo proprio in queste ore, il secondo transiterà sabato, il terzo domenica.

Per quanto riguarda le precipitazioni attese, da oggi sino a domenica, abbiamo scelto di allegare la mappa relativa agli accumuli previsti. Detto della distribuzione dei fenomeni, attenzione ai quantitativi attesi perché potrebbero risultare preoccupanti. Si avranno picchi ben oltre 100 mm in Liguria, Toscana, estremo Nordest, Lazio e Calabria tirrenica. Nelle altre regioni del Nord, del Tirreno e in Sardegna ci aspettiamo accumuli superiori a 50 mm.

Meteo verso FORTE MALTEMPO, brutto anche il WEEKEND

Potrebbero sembrare quantitativi non eccessivi, ma dobbiamo ricordarci che veniamo da un mese e mezzo di piogge pressoché costanti, con pochi intervalli, ragion per cui corsi d'acqua e suoli sono saturi in tante aree del nostro Paese.

Passiamo al vento. Anche in questo caso abbiamo affrontato l'argomento con dovizia di particolari e si sperava in un ridimensionamento dell'entità delle raffiche. Invece no, gli ultimissimi aggiornamenti modellistici confermano quanto scritto giovedì, ovvero localmente potrebbero raggiungere picchi di 140-150 km/h.

Sono raffiche di uragano, ovviamente si dovrà prestare particolare attenzione ai bollettini di allerta delle autorità competenti perché forniranno maggiori dettagli sulle aree potenzialmente a rischio. Noi, dal canto nostro, non possiamo far altro che raccomandare la massima prudenza.

