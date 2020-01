Meteo WEEKEND con spifferi freddi. Le Previsioni

L'alta pressione continua a dominare lo scenario meteo sull'Italia nonostante sia marginalmente disturbata da alcune insidie. Insomma, su molte regioni del Paese il sole riesce a splendere quasi indisturbato, mentre su altre incontra alcuni ostacoli come ad esempio le fitte ed insidiose nebbie e le nubi basse. E' il caso della Val Padana dove la nebbia, dopo aver ridotto drasticamente la visibilità soprattutto nelle ore più fredde, tende a sollevarsi trasformandosi in nubi basse capaci di mantenere il cielo coperto per gran parte della giornata.

Ma nel corso di questo WEEKEND avremo un altro aspetto da considerare. L'alta pressione infatti, muoverà in parte il suo baricentro verso nord attivando la discesa di masse d'aria più fredda dai quadranti nord-orientali.

Partendo dalla giornata di oggi, sabato 10 gennaio, ci attendiamo una maggior variabilità sulle zone solitamente più esposte a queste correnti d'aria . Ci riferiamo principalmente alle regioni del medio e basso Adriatico e gran parte del Sud.

Meteo Italia: DEBOLE PERTURBAZIONE proverà a rompere l'ANTICICLONE

La maggior presenza di nubi sarà anche alla base di possibili brevi piovaschi che potranno bagnare essenzialmente i comparti centro-settentrionali della Puglia, il nord della Basilicata e della Calabria.

Sul resto del Paese, il sabato trascorrerà con un tipo di tempo tranquillo e a tratti anche ben soleggiato ma ad eccezione della Val Padana e di alcuni tratti delle vallate più interne del Centro dove troveremo il consueto mix tra nebbie e nubi basse e con un tipo di clima sicuramente più rigido rispetto alle zone maggiormente soleggiate.

Meteo Italia sino al 21 Gennaio, potrebbe rivedersi l'INVERNO. Quello vero

Domenica la situazione generale non farà registrare grossi cambiamenti. L'afflusso d'aria più fredda nord-orientale continuerà ad interessare la fascia adriatica e il Sud ma con una minor ingerenza delle nubi rispetto al sabato.

Sole prevalente invece sulla Sicilia, in Campania, su tutto il lato tirrenico e sui rilievi del Nord. Qui si registrerà anche un moderato aumento delle temperature massime.

Corrente del Golfo, il blocco avrebbe conseguenze imprevedibili

Continuerà a rimanere fuori dal coro invece la Pianura Padana ancora costretta a restare avvolta in una fredda coperta nebbiosa che potrà insistere per gran parte del giorno.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Si rivedrà l'INVERNO! Ecco quando

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina