Meteo WEEKEND con PIOGGIA e FORTE VENTO

Un vortice di bassa pressione in arrivo dalla Francia e collegato ad una più ampia e complessa circolazione ciclonica in pieno Atlantico, continuerà a condizionare il meteo su molte regioni del Paese anche per gran parte del WEEKEND.

Vediamo dunque nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci per le giornata di sabato 21 e domenica 22 dicembre.

La prima parte del WEEKEND vedrà un sabato ancora fortemente minacciato della piogge soprattutto nella prima parte del giorno. Sotto nubi, rovesci anche temporaleschi saranno le zone del Nord-est e praticamente tutte le regioni centro meridionali dove i fenomeni più intensi dovrebbero comunque colpire soprattutto la fascia tirrenica. Lungo il versante adriatico infatti, ci attendiamo un fase di maltempo meno importante con piogge meno frequenti e diffuse. Tempo più tranquillo e decisamente più asciutto invece sul Nord-ovest dove ci attendiamo comunque un nuovo peggioramento del meteo dalla serata.

Sul fronte delle temperature, non ci saranno grossi scossoni con valori termici sempre sopra media ma in particolare al Sud e sul medio e basso Adriatico. Attenzione inoltre ai forti venti di Libeccio sul lato tirrenico dove sono attese ancora delle mareggiate sulle coste esposte.

Domenica la giornata si aprirà ancora sotto il dominio del maltempo praticamente su tutto il Paese anche se col passare delle ore è atteso un graduale miglioramento sulle regioni settentrionali. Su queste zone nel pomeriggio si potrà contare anche su un meteo parzialmente soleggiato.

Sempre nel pomeriggio altri incoraggianti segnali di miglioramento si affacceranno inoltre alle regioni del Centro specie sulla Toscana e sull'area adriatica. Nel contempo altri cenni di un ritorno ad una maggior quiete atmosferica si noteranno sulla Sardegna e la Sicilia mentre rimarrà più instabile il tempo sul resto del Sud in particolare sull'area tirrenica campana e calabrese.

Anche la domenica sarà contrassegnata da forti venti orientati però da ponente e da Maestrale che colpiranno ancora una volta tutto il lato tirrenico mantenendo elevato il rischio di mareggiate.

Sul fronte termico si potranno registrare delle moderate diminuzioni e questo grazie alle masse d'aria da ponente che risulteranno meno miti di quelle precedenti orientate dai settori sud-occidentali.

Pubblicato da Piero Luciani

