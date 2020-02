Meteo WEEKEND con intensa PERTURBAZIONE, stavolta NEVE a quote basse

Il quadro meteorologico sull'Italia sta finalmente trovando una maggior dinamicità rispetto a questo lunghissimo e statico periodo governato dall'alta pressione. Proprio quest'ultima sta accusando seri segnali di affaticamento e in questi giorni ne stanno approfittando le perturbazioni atlantiche per portare un po' di brutto tempo anche sul nostro Paese.

Credit foto Shutterstock.

Un primo fronte sta transitando proprio oggi ed un secondo attraverserà gran parte del Paese tra giovedì pomeriggio e la prima parte di venerdì. Ma non finirà qui in quanto una terza perturbazione si sta organizzando per venirci a rovinare in parte il WEEKEND. Ed è proprio su questo punto dove ci soffermeremo in questo editoriale.

Vediamo dunque nel dettaglio e secondo le nostre ultime elaborazioni cosa ci attende sul fronte meteorologico per le giornate di sabato e domenica.

I venti orientati dai quadranti meridionali ci indicheranno l'arrivo di un fronte atlantico che già sabato mattina porterà parecchie nubi al Nord e sull'alta Toscana. Su queste zone ci attendiamo piogge sparse soprattutto sull'area occidentale del Nord e dunque su alcuni tratti della Valle D'Aosta con neve intorno ai 1000 metri. Piogge sparse sulla Val Padana occidentale e sulla Liguria. Nevicate possibili anche sul resto dell'Arco alpino nel corso del pomeriggio quando alcune piogge bagneranno anche il Friuli Venezia Giulia fino all'alto Veneto. Sempre nel pomeriggio deboli piovaschi si spingeranno fino al nord della Toscana.

Solo tra il tardo pomeriggio e la sera infatti la perturbazione riuscirà a muoversi verso levante portando qualche pioggia anche sull'Emilia Romagna, il nord della Marche sui settori tirrenici del Lazio e della Campania abbandonando contemporaneamente il Nord-Ovest.

Le temperature sabato non faranno registrare particolari scossoni rimanendo sempre su valori relativamente gradevoli.

Arriviamo così al secondo step del fine settimana quando i venti ruoteranno da ovest portando un rinforzo del Maestrale che allontanerà rapidamente il fronte Atlantico dall'Italia. Domenica mattina tuttavia il meteo potrà ancora risultare ancora un po' incerto all'estremo Sud e sui rilievi alpini del Nord-Est mentre sul resto del Paese il sole tornerà a splendere quasi indisturbato salvo il passaggio di qualche nube sparsa.

Temperature in aumento nei valori massimi al Centro Sud, mentre caleranno i valori minimi al Nord e nelle valli più interne del Centro.

