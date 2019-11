Meteo WEEKEND con forte Maltempo, grandi nevicate

Situazione ed evoluzione: dopo l'ennesimo vortice di bassa pressione in transito sull'Italia nella giornata di venerdì, ecco che il meteo si manterrà ben lontano dall'assumere una ben che minima parvenza di stabilità. Anzi, le fredde correnti nord atlantiche andranno a rinvigorire un vortice di bassa pressione nel cuore della Tunisia, provocando la sua risalita verso nord e dunque in direzione del nostro Paese.

Avremo così tutti i presupposti per vivere un weekend nuovamente all'insegna del maltempo che colpirà in lungo e in largo un po' tutto lo Stivale. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende dunque per il prossimo fine settimana.

Partiamo ovviamente dalla giornata di sabato quando fin dal mattino avremo cieli grigi e piogge sparse su gran parte del Nord e del Centro. Parziali e temporanee schiarite si potranno registrare solo sulla bassa Lombardia, in Emilia Romagna e nel sud del Veneto. Tornerà a cadere la neve sui rilievi alpini, anche a quote basse sul Nordovest.

Attenzione al pomeriggio quando si eleverà il rischio di nubifragi e piogge intense sulla Toscana e sul Lazio e verso sera anche sull'Emilia orientale, la Romagna e tutto il Triveneto.

Il Sud vivrà un sabato più tranquillo ma con prime piogge in arrivo verso sera su Campania e Sicilia.

Temperature stabili al Nord e sui versanti tirrenici del Centro. In deciso aumento invece al Sud sotto un forte dominio di venti da Scirocco che potranno inoltre provocare mareggiate sull'area ionica e sul medio e basso Adriatico.

Domenica le cose andranno un po' meglio sull'estremo Nordovest, ma con meteo in miglioramento col passare delle ore anche su Emilia-Romagna e su tutta l'area adriatica. Permarranno cieli chiusi con piogge e temporali al Sud, sulla Sicilia, la Sardegna e tutta la fascia tirrenica da nord a sud.

Anche sui rilievi alpini e prealpini e sulla Val Padana settentrionale il meteo rimarrà molto instabile per tutto il corso della domenica, con piovaschi sparsi e ancora nevicate al di sopra dei 900-1000 metri. In serata timido miglioramento anche sul Nordest.

Temperature senza grosse variazioni al Centro-Nord. Leggera flessione invece al Sud dove avremo comunque ancora valori sopra media.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

