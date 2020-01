Meteo WEEKEND con l'ANTICICLONE, ma incombe aria fredda

Sole, temperature sopra media, nebbia in pianura e nelle vallate; è questo lo scenario che il meteo ci sta proponendo in questi ultimi giorni governati da un possente ANTICICLONE che torva il suo centro motore nel sud della Spagna.

Ci sarebbero dunque tutti i presupposti per godere di un WEEKEND stabile, mite e soleggiato, giusto? Ed invece non sarà così, almeno per alcuni angoli d'Italia.

Meteo Italia: FORTE ANTICICLONE, arriva più FREDDO nel weekend per Epifania

Vediamo dunque cosa succederà in questo primo fine settimana del 2020.

Dopo un venerdì disturbato da nubi sparse al Centro Nord e qualche breve piovasco tra la Liguria e la Toscana, ecco che il sabato trascorrerà ancora all'insegna dell'alta pressione. Nonostante le deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile sopraggiunte in quel di venerdì, il meteo si manterrà infatti relativamente tranquillo.

Meteo per domani, 3 Gennaio. Resiste ANTICICLONE sull'Italia, NEBBIE FITTE

Alcuni annuvolamenti continueranno ad interessare il Centro e parte del Sud dove il rischio di pioggia si manterrà però piuttosto basso. Attenzione invece alla nebbia che potrà avvolgere molti tratti della Val Padana ed alcuni settori del Centro specie le vallate interne tra la Toscana e l'Umbria.

Sul resto del Paese si avranno maggiori spazi di sereno e con un tipo di clima sempre mite per il periodo specie al Sud.

Meteo Italia sino al 14 Gennaio, Anticiclone e RIBALTONE clamoroso

Nel corso della serata di sabato, cominceranno a rinforzare freddi venti dai quadranti orientali preludio ad un cambio della circolazione atteso per il scendo step del fine settimana.

La domenica dunque sarà caratterizzata da masse d'aria più fredda in arrivo direttamente dalle regioni polari ed innescate da uno spostamento dell'alta pressione verso nord.

I maggiori effetti si avvertiranno in particolare sul versante adriatico del Centro e su alcuni tratti del Sud. Su questa zone si eleverà il rischio di rovesci e di qualche temporale segnatamente sull'Abruzzo, nel sud della Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia.

Pochi invece saranno i cambiamenti sul resto della Penisola dove il sole sarà protagonista seppur in un contesto più rigidi e ventoso. Sempre possibili banchi di nebbia sulla Val Padana specie di notte e al primo mattino.

Le temperature faranno registrare una generale diminuzione più apprezzabile di giorno sul lato adriatico e al Sud.

Da segnalare inoltre un deciso aumento del moto ondoso specialmente sull'area ionica e sul medio e basso Adriatico per effetto dei forti venti da nord-est.

Pubblicato da Piero Luciani

