Meteo weekend: cede l'anticiclone, in arrivo qualche temporale. Ecco dove

Finiti gli ultimi sussulti instabili all'estremo Sud Italia, legati al vortice mediterraneo dei giorni scorsi, il weekend festivo del 25 aprile si è aperto con il sole su quasi tutta Italia e un clima decisamente primaverile. Le temperature sono tornate a salire sopra la norma, specie sulle pianure del Nord.

Il dominio anticiclonico stavolta si presenta piuttosto fragile, tanto che in Europa sono già in atto forti cambiamenti, derivanti dall'affondo di una saccatura scandinava verso le nazioni centro-orientali del Continente. I riflessi di questo scenario porteranno ripercussioni imminenti anche in Italia.

Meteo prossima settimana, ritorno di PIOGGIA e TEMPORALI fino al 1° Maggio

Infiltrazioni d'aria più fresca in quota, legate alla discesa dell'aria fredda artica sul Centro-Est Europa, si apprestano a raggiungere l'Italia, determinando l'innesco di instabilità atmosferica che riguarderà soprattutto le aree alpine, grazie al parziale cedimento dell'alta pressione.

La maggiore debolezza dell'anticiclone darà spazio anche ad un'area instabile afromediterranea, che si è scavata tra Iberia e coste algero-marocchine. L'ammasso perturbato si porterà verso levante, influenzando così sempre per domenica il tempo su parte delle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori.

Meteo weekend 25 aprile parte col sole, poi peggiora con temporali

Vediamo quindi nel dettaglio cosa attenderci in questo weekend: detto del sole prevalente odierno, nelle prossime ore pomeridiane e serali vedremo però un po' di nuvolosità in sviluppo su aree alpine e appenniniche, con isolati scrosci di pioggia sulle Alpi Occidentali e le Prealpi Lombardo-Venete.

Altre nubi raggiungeranno, nella seconda parte della giornata di oggi, la Sardegna e poi la Sicilia, presentandosi più compatte verso sera nel sud della Sardegna dove non sono da escludere locali piovaschi. Le temperature raggiungeranno valori anche di 24-25 gradi, soprattutto in Val Padana.

Per domenica l'instabilità diverrà ben più consistente sulle aree alpine, prealpine e lungo l'Appennino. Acquazzoni e rovesci a macchia di leopardo potranno anche sconfinare, tra pomeriggio e sera, sulle pianure pedemontane del Nord.

Più isolati i fenomeni in Appennino, con rovesci principalmente in Abruzzo. L'ammasso nuvoloso in transito sul Basso Mediterraneo coinvolgerà le Isole Maggiori con qualche pioggia o temporale. Verso sera qualche precipitazione raggiungerà anche i settori calabri meridionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

