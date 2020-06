Meteo weekend, inizia la vera canicola. Picchi oltre 35 gradi, il dettaglio

Le ultime proiezioni meteo non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio. Nei prossimi giorni l'Italia sperimenterà la prima ondata di caldo intenso della stagione, che poi proseguirà non solo per gli ultimi giorni di giugno, ma anche per l'inizio di luglio.

Punte poco oltre i 35 gradi in alcune parti d'Italia già domenica 28 Giugno. Previsione Arpege

L'Estate 2020, dopo una partenza molto sottotono, si appresta quindi a fare sul serio. Già da alcuni giorni abbiamo assistito al rinforzo di un campo anticiclonico sull'Europa sud-occidentale a partire dal solstizio, poi quest'anticiclone si è allargato a gran parte del comparto centro-occidentale europeo.

METEO sino al primo luglio: dai TEMPORALI al GRANDE CALDO

La stessa Italia ha beneficiato del campo anticiclonico, pur venendosi a trovare sul fianco orientale e quindi esposta a qualche ulteriore disturbo instabile. L'anticiclone finora ha avuto una componente prettamente azzorriana che ha favorito un po' di caldo, ma senza eccessi clamorosi.

Ora l'alta pressione assumerà maggiormente le sembianze africane, con a traino masse d'aria che diverranno roventi, tanto che per l'inizio di luglio non escludiamo picchi di temperatura prossimi ai 38-40 gradi in alcune località.

Facendo però un passo indietro, l'ondata di calore avrà inizio già in questo weekend, momento nel quale il rinforzo dell'anticiclone si abbinerà a crescenti flussi caldi in quota di matrice subtropicale. Le temperature si impenneranno al Centro-Sud, ma anche sulle pianure del Nord. Farà più fresco sulle coste per le brezze.

Sono attesi entro domenica valori massimi fino a 35/37 gradi su aree interne di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia. Le temperature raggiungeranno punte prossime ai 35 gradi anche sulla Val Padana centrale, tra Lombardia e Veneto.

Probabilmente, questa fase calda sarà solo all'inizio e potrebbe ulteriormente rincarare la dose nella prossima settimana, specie con l'avvio di luglio, quando in alcune zone d'entroterra, soprattutto tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori, si potrebbe sfiorare la soglia dei 40 gradi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina