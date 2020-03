Meteo WEEKEND calmo prima della BURRASCA con NEVE

Nonostante il vortice di bassa pressione sull'area tirrenica sia in fase di attenuazione, il fine settimana non riuscirà a trascorrere all'insegna del bel tempo in forma omogenea. Insomma, sarà un WEEKEND assai PASTICCIATO con alcune zone che godranno di maggior soleggiamento ed altro dove sarà altamente probabile la pioggia.

Andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta sul fronte meteo per sabato e domenica.

Fine marzo col BOTTO? Rischio NEVE in Val Padana

Partiamo ovviamente dalla giornata d sabato dove il sole riuscirà a prevalere sulle nubi su molte aree del Nord e su parte del Centro. Cieli più chiusi con piogge sparse e locali temporali invece sulla Sardegna, nel sud della Toscana, sul Lazio, l'Abruzzo, il Molise e a scendere anche su gran parte delle regioni meridionali fatta eccezione della Campania e della Sicilia dove si avranno maggiori schiarite in un contesto ovviamente più asciutto.

La cessazione dei venti freddi nord-orientali unita alla rotazione delle correnti più miti dai quadranti meridionali, faranno lievitare non poco i termometri i quali raggiungeranno valori prossimi ai 17-19°C su molte località del Nord e del Centro. Più contenuto invece l'aumento al Sud a causa della maggior ingerenza del brutto tempo.

Meteo per sabato 28 marzo. Insiste qualche PIOGGIA e TEMPORALE, ecco dove

Anche la seconda parte del fine settimana ci riserverà una domenica piuttosto mite e al tempo stesso ancora minacciata da numerose insidie sul fronte meteo . Dopo una relativa quiete mattutina infatti, ci attendiamo un rapido aumento delle nubi sulle regioni alpine e prealpine con le prime piogge e alcune nevicate a quote medio alte. Nel contempo il meteo si manterrà ancora piuttosto incerto sulla Sardegna, nel sud del Lazio, sulla Calabria e su alcuni tratti dell'area ionica.

Attenzione poi alla serata quando il tempo andrà ulteriormente peggiorando su tutto il Nord con piogge e rovesci su tutta l'area pianeggiante. Si intensificheranno le nevicate sui rilievi alpini.

METEO APRILE crollo del Vortice Polare, colpi di Coda d'Inverno

Questo rapido peggioramento al Nord sarà il preludio ad un inizio di settimana caratterizzato dall'arrivo di nuove masse d'aria fredda che riporteranno una sorta d'inverno sul nostro Paese. Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

