Meteo Weekend: brutto già da Sabato. Fenomeni anche molto intensi

Situazione ed evoluzione: sperare in una bella e tranquilla giornata di sole in questa burrascosa fase di Novembre sembra davvero un'impresa. Del resto l'Italia si trova avvolta da una continua circolazione ciclonica ed il meteo non può far altro che proporci scenari grigi e piovosi.

Anche nei prossimi giorni dunque, prepariamoci a vivere una situazione meteorologica alquanto dinamica. Il largo corridoio che dall'Atlantico porta al nostro Paese è completamente libero da ostacoli e i fronti di maltempo viaggiano totalmente indisturbati pronti a colpire con il loro carico di pioggia molte zone d'Italia.

Meteo oggi si calma un po', ma domani perturbazione

Questa sorte, con tutta probabilità, toccherà anche al prossimo weekend. Vediamo dunque cosa ci attende sul fronte meteo per le giornata di Sabato 23 e Domenica 24 Novembre. (accidenti, mancherà un mese a Natale)

Ma torniamo a noi. Dicevamo del prossimo fine settimana che inizierà con un Sabato grigio e piovoso sul Nord Ovest dove già dal mattino si avranno precipitazioni sparse, nevose sui rilievi lombardi, valdostani e piemontesi intorno ai 1100-1300 metri di quota.

Meteo 7 giorni: breve tregua, ma giovedì irrompe NUOVA PERTURBAZIONE

Altre piogge bagneranno anche l'area costiera toscana e le rispettive isole. Tempo molto incerto con altri piovaschi sulla Sardegna e nelle seconda parte del giorno anche su alcuni tratti del Sud specie sulla Sicilia e tutta l'area ionica.

Sul resto del Paese il tempo sarà più tranquillo con una moderata variabilità accompagnata comunque da ampie schiarite specie sul Nordest e lungo la fascia adriatica.

Meteo Italia sino al 30 Novembre: arriva l'INVERNO

Arriviamo così alla giornata di Domenica. La situazione generale subirà un vero ribaltone in quanto il maltempo, dal Nord Ovest e dalla Toscana si trasferirà a tutto il versante adriatico del Centro e al Sud dove sono attese per altre precipitazioni anche piuttosto violente, con forti rovesci e locali nubifragi in particolare sulla Calabria, la Sicilia e gran parte dell'area ionica.

Andrà dunque meglio invece al Nord Ovest e ancora sul Nord Est salvo qualche debole pioggia sull'Emilia Romagna. Avremo inoltre qualche ampia schiarita sulla Toscana e nel pomeriggio fino al nord del Lazio.

Sul fronte temperature poche saranno le variazioni. Da segnalare forse una diminuzione nei valori minimi al Nord su Domenica grazie ai possibili rasserenamenti notturni (ma sarà da confermare). Moderato ed altrettanto calo in quelli massimi invece al Sud e sui versanti adiratici a causa della prevista maggior ingerenza del brutto tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

