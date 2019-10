Meteo Weekend: braccio di ferro tra l'ALTA PRESSIONE e un freddo nord est

Situazione meteo ed evoluzione: ci stiamo per lasciare alle spalle l'ennesima e lunga fase di stampo praticamente estivo, con giornate tutto sommato tranquille e soprattutto con un caldo fuori stagione. Ora il meteo sta peggiorando, e il quadro generale subirà una brusca virata verso un contesto sicuramente più autunnale.

Piogge e temporali colpiranno da nord a sud molte regioni d'Italia, per poi abbandonarla proprio sul finire della settimana sotto la spinta di fredde correnti nord orientali.

Meteo: PEGGIORAMENTO in atto. Poi arriva un FRESCO bel tempo

Detto questo si potrebbe ipotizzare un weekend contrassegnato da una sabato ed una domenica di bel tempo. Tuttavia le cose non andranno proprio in questa direzione. Ci sono infatti due aspetti fondamentali da tenere in forte considerazione. L'Italia si troverà in una sorta di linea di confine tra una figura di alta pressione ad ovest, intenzionata a spostarsi verso di noi, ed un secondo elemento costituito da un vortice a est che continuerà ad inviare spifferi d'aria fredda verso il nostro Paese.

Insomma, sarà un vero e proprio braccio di ferro che condizionerà però il meteo su molte regioni. Cerchiamo dunque di capire più nel dettaglio come evolverà la situazione.

Come già anticipato, da venerdì le fredde correnti di Bora allontaneranno il brutto tempo dall'Italia, nonostante qualche residuo disturbo insisterà all'estremo Sud. Il clima sarà più frizzantino soprattutto di notte e in prima mattina al Nord e nelle vallate interne del Centro.

Arriviamo così al sabato, una giornata condizionata ancora dai venti settentrionali che penalizzeranno principalmente i settori alpini del Nordest, la Toscana, le Marche fino all'Umbria. Su queste zone ombrelli a portata di mano in quanto non sono da escludersi piovaschi sparsi. Tempo migliore sul resto del Paese salvo un modesta variabilità.

Notizie migliori invece per la giornata di domenica in quanto l'alta pressione ad ovest riuscirà a muove il suo baricentro maggiormente verso l'Italia garantendoci una giornata di festa più soleggiata.

Non mancheranno comunque alcune note d'instabilità sui settori alpini specie sulle aree di confine, e qualche piovasco sparso all'estremo Sud essenzialmente tra la Calabria e il nord della Sicilia. Atteso un moderato aumento delle temperature massime.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

