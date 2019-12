Meteo verso weekend: Intemperie al Centro Sud, poi Nebbie Fredde al Nord

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. Anche in questi giorni l'atmosfera non riesce ancora a trovare un po' di calma sul fronte meteorologico. L'ennesima perturbazione sta lasciando il nostro Paese, ma nel contempo giungeranno fredde correnti nord orientali che fino a giovedì ci introdurranno in un contesto climatico decisamente più freddo.

In seguito, da venerdì, un minaccioso vortice di bassa pressione collocato tra il nord Africa e i mari a sud della Sardegna, si muoverà ulteriormente verso nordovest andando a condizionare negativamente il meteo su gran parte del Centro e su alcuni tratti del Nordest italiano.

Su questi settori saranno possibili piogge sparse che colpiranno soprattutto l'area tirrenica centrale e il nord della Sardegna. Sul resto del Paese il meteo continuerà a rimanere più tranquillo, anche se verso sera potrà arrivare qualche rovescio nel sud della Puglia, sul nord della Calabria e sulla Campania.

Cesseranno le correnti fredde nord orientali sopraggiunte tra martedì e mercoledì e i venti torneranno a ruotare da Scirocco.

Ma nel corso del fine settimana un provvidenziale aumento della pressione indebolirà rapidamente gli effetti del vortice depressionario che rimarrà isolato molto a ovest della Sardegna.

Così facendo già da sabato il tempo andrà migliorando, anche se resteremo in un contesto di forte variabilità atmosferica con qualche goccia di pioggia non esclusa sul medio e basso Tirreno. Maggior soleggiamento si registreranno sulla Sicilia, il nord della Sardegna e sull'area alpina a prealpina.

Domenica, nonostante non ci sarà nessuna perturbazione in transito, su alcuni tratti del Paese si faticherà a godere del sole. Al Nord e su molti tratti interni del Centro, ad esempio, la protagonista sarà la nebbia. Di notte e in prima mattina ridurrà sensibilmente la visibilità. Di giorno invece comincerà a sollevarsi creando un tappeto di nubi medio basse che potrebbero perdurare per tutto il corso della giornata soprattutto sulla Val Padana.

Anche al Sud il meteo non riuscirà comunque a rimanere totalmente tranquillo. La vecchia depressione ancora isolata tra il nord Africa e i mari a ovest della Sardegna, riuscirà a portare qualche disturbo sulla Calabria e sulla aree interne della Basilicata.

Le regioni più fortunate che riusciranno ad avere un maggior soleggiamento saranno la Sicilia, la Sardegna, il sud della Puglia e gran parte dei monti del Nord dove non ci saranno le nubi medio basse a coprire il cielo.

