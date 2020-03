Meteo verso un WEEKEND in parte PIOVOSO e con NEVE con cambiamento

Un secondo vortice di bassa pressione è a spasso per l'Italia e riuscirà a condizionare negativamente il meteo ancora per alcuni giorni. A rischio ovviamente sarà anche l'ormai prossimo WEEKEND soprattutto nel suo primo step quando su molte regioni il tempo risulterà a tratti PIOVOSO. Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteorologico.

Partendo dalla giornata di oggi il meteo risulterà molto instabile su gran parte del Paese anche se avremo occasione di vivere momenti asciutti con anche qualche schiarita. Il tempo peggiore lo troveremo in mattinata sul nordest, su tutto il Centro e sull'area del basso Tirreno ma nel corso della giornata altre piogge arriveranno anche sul resto del Paese. Solo su Nordovest e Sicilia il meteo si manterrà asciutto per tutto il corso della giornata.

Arriviamo così all'inizio del weekend. Il sabato sarà ancora assai instabile al Sud e su gran parte del Centro specie sul lato adriatico. Qui piogge e anche temporali insisteranno praticamente per tutto il corso della giornata. Ci sarà spazio anche per qualche nevicata sull'area appenninica intorno ai 1200-1300 metri. Al Nord avremo qualche piovasco solo in prima mattina al Nordest per il resto il tempo sarà decisamente più tranquillo e in buona parte anche soleggiato.

Ma nel corso del weekend non ci saranno sono le brutte notizie. A risollevare le sorti del fine settimana ci penserà la domenica che si aprirà già con un discreto soleggiamento al Nord, su tutto il Centro fino ad alcuni settori del Sud. Qualche residuo piovasco invece insisterà ancora sui comparti centro-meridionali della Puglia, sulla Calabria ionica fino al nord della Sicilia.

Attenzione però al tardo pomeriggio-sera quando torneremo a vedere delle nubi al Nordovest e sui rilievi alpini preludio all'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che riporterà il brutto tempo sull'Italia ad iniziare dalle regioni del Nord.

