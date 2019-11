Meteo verso un Peggioramento più Forte del previsto: Oggi attesa

Condizioni *meteo che sono relativamente buone quest'oggi in Italia* perlomeno per una parte della giornata, ma da occidente, a grandi passi, avanza la nuova perturbazione, e le proiezioni dei calcolatori

Stamattina ci sono nebbie in gran parte della Valle Padana, ma la temperatura minima non è stata particolarmente bassa. Nebbia che potrebbe insistere per tutto il giorno nella bassa Valle, grazie anche all'ormai ridotta radiazione solare, ed alla disponibilità di acqua nelle campane. Come avrete saputo, si sta uscendo dall'emergenza idraulica del fiume Po e di altri corsi d'acqua.

Meteo per domenica: ennesima perturbazione al Nordovest

Non fa affatto freddo al Sud e nelle Isole Maggiori, dove la temperatura in diversi centri urbani è stata superiore ai 10°C. Oggi pomeriggio, alcune città si porteranno prossime ai 18/20°C, evidenziando ancora una volta la persistente anomalia climatica di questo periodo, che vede valori termici sopra la media.

*Non fa freddo per il periodo dell'anno*, e con il sole che brillerà su buona parte del territorio italiano, ci attendiamo un pomeriggio relativamente mite ove chi può potrebbe approfittare per stare all'aria aperta.

Meteo con un po' di sole, ma ecco subito una perturbazione da ovest

Ma da questa sera, la perturbazione adesso sulla Francia, avanza a grandi passi verso est, e le sue nubi copriranno ben presto i cieli del Nord Ovest, e si avrà pioggia ad iniziare dal Piemonte e dalla Liguria, che si estenderà rapidamente alla Lombardia ed alle basse quote della Valle d'Aosta. Sull'area alpina a quote oscillanti i 1200/1500 è atteso una nuova nevicata copiosa. In talune località del settore centro occidentale, stanotte potrebbe nevicare sopra gli 800 metri.

La domenica sarà caratterizzata da maltempo al Nord Italia, con precipitazioni intense sulla Liguria, milanese, Prealpi lombarde, nord, sud ed est del Piemonte, che si estenderanno nella seconda parte della giorno alle aree alpine e prealpine delle Venezie. Inizierà presto a piovere anche in Emilia, mentre piovaschi sono attesi in Toscana, specie nel nord ovest della regione.

Le nubi aumenteranno dal mattino in Sardegna e nelle regioni tirreniche. Qualche pioggia debole potrebbe cadere in Toscana, Lazio e Sardegna.

Nelle regioni *dell'Adriatico, il Sud Italia e la Sicilia*, il tempo sarà abbastanza buono, con passaggi nuvolosi temporanei, nebbie nelle valli interne di notte. Un po' di nuvolosità è attesa domani.

Piuttosto, tornerà ad aumentare di intensità il vento nelle aree occidentali, ed i mari aumenteranno rapidamente il moto ondoso.

Domani la temperatura massima subirà una diminuzione al Nord Italia, mentre le minime saranno in lieve aumento.

Insomma, anche questo fine settimana avremo una perturbazione. Novembre 2019 si sta per concludere come uno dei più piovosi su scala nazionale da decenni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Daniele Morelli

Inizio Pagina