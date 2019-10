Meteo verso un FREDDO peggioramento, poi VORTICE ciclonico sull'Italia

Condizioni meteo in sensibile cambiamento sull'Italia.

L'evoluzione meteo: questa settimana avremo un menù davvero variopinto sul fronte meteo-climatico. Questi primi due giorni sono ancora caratterizzati dall'alta pressione e dunque da un meteo discreto e da temperature a tratti quasi estive.

Ma già da questa sera si passerà da un contesto tranquillo, ad uno più agitato per via di un primo modesto peggioramento a ridosso dei rilievi alpini e prealpini dove scoppieranno alcuni temporali. In tarda serata potranno comunque essere parzialmente coinvolte alcune aree di pianura del Nord seppur in modo molto irregolare ed imprevedibile.

Un più deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche si attiverà nella giornata di mercoledì, quando un fronte più organizzato colpirà a suon di piogge e temporali molte regioni. Al mattino tutto il Nordovest, e tra il pomeriggio e la sera il Nordest e gran parte del Centro.

Tempo più tranquillo invece al Sud e sulle due Isole maggiori. Solo dalla tarda serata qualche pioggia potrà bagnare la Campania e il nord della Sicilia.

Temperature in moderata flessione nelle aree raggiunte dal brutto tempo.

Giovedì il fronte perturbato scivolerà rapidamente verso le regioni adriatiche e al Sud, accompagnato e seguito dall'ingresso di venti freddi di Bora. Migliora il meteo al Nord mentre piogge e temporali colpiranno in modo deciso tutta la fascia adriatica centro meridionale, e dunque dalle Marche fino alla Puglia. Nel pomeriggio, tuttavia, altre piogge bagneranno l'Umbria fino al Lazio ed in modo irregolare anche il resto del Sud.

Attenzione alle temperature che faranno registrare una brusca diminuzione più apprezzabile al Nordest e lungo il versante adriatico. Rinforzano i venti e il moto ondoso soprattutto sui mari occidentali della Sardegna, basso Tirreno, sul canale di Sicilia, sull'area ionica e sul medio e basso adriatico.

Tra venerdì e sabato un provvidenziale aumento della pressione riporterà un quadro meteorologico relativamente più tranquillo con temperature in ripresa ma su valori abbastanza normali per la stagione. Insomma, per farla breve, non avremo il caldo di questi giorni.

Da domenica però, la formazione di un vortice di bassa pressione sul Centro Nord del Paese riporterà la pioggia ad iniziare dalle regioni settentrionali e dai settori centrali tirrenici, preludio ad una fase di maltempo che si estenderà poi al resto d'Italia nelle successive 24 ore.

