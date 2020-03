Meteo verso ONDATA di CALDO precoce: fosse Estate sarebbero 40 gradi

La perturbazione ed il minimo di bassa pressione che ieri hanno portato parecchi disturbi al meteo sul Nord e parte dell'area tirrenica del Centro, stanno già abbandonando il nostro Paese. Quella di oggi infatti sarà una giornata all'insegna del rapido ritorno del sole anche se non mancheranno un po' di nubi e qualche disturbo limitato alle zone alpine specie quelle di confine.

Nel contempo da ovest si sta avvicinando un'area di alta pressione che diverrà protagonista soprattutto tra giovedì e venerdì. In questo frangente, a parte qualche eccezione, il meteo risulterà piuttosto stabile ma soprattutto molto mite a tratti anche caldo per la stagione su alcune zone. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta sul fronte meteo per tale periodo.

Il miglioramento di oggi si farà ancora più evidente nella giornata di giovedì al Sud e su gran parte del Centro dove inizierà inoltre a soffiare aria più calda proveniente dal nord Africa. Questo porterà ad un deciso aumento dei valori termici con punte ben oltre i 20°C al Sud e fino a 25-27 gradi sulla Sicilia. Il tutto ovviamente contrassegnato di un buon soleggiamento.

Come detto però ci saranno alcune eccezioni. Al Nord infatti, giovedì non sarà una giornata totalmente soleggiata, anzi, specialmente nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di una maggior nuvolosità in particolare sul Nordovest con anche qualche debole piovasco sulla Liguria. Un po' di nubi arriveranno anche sulla Toscana ma non sarà necessario l'ombrello.

Gioco forza sulle regioni settentrionali, l'aumento delle temperature sarà sicuramente molto meno evidente rispetto al resto del Paese o addirittura nullo sulla Liguria.

Venerdì inoltre, arriverà un veloce fronte atlantico che porterà una maggior ingerenza delle nubi al Nord e al Centro con piogge possibili soprattutto sulle zone settentrionali. Altre nubi si formeranno su molti tratti del Centro con possibili piovaschi solo sull'area tirrenica. Calano un po' le temperature al Nord e su parte delle regioni centrali.

Il sud invece sarà ancora baciato da una caldo soleggiamento e la persistenza dei venti miti nord africani porterà un lieve ed ulteriore aumento termico specie sulle aree interne siciliane dove si toccheranno valori tardo primaverili.

Infine, se tutto verrà confermato, il meteo sarà incerto e più fresco ovunque sabato, mentre domenica il quadro meteorologico potrebbe ritornare più tranquillo con valori termici di nuovo in aumento.

Ma di questo ce ne occuperemo più nel dettaglio negli editoriali dedicati al weekend.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina