Meteo verso IRRUZIONE aria FREDDA, crollo termico anche di 10 gradi

Stiamo vivendo l'ennesima fase climatica poco consona alla stagione. Le temperature continuano a rimanere sopra la media del periodo in particolare al Sud e su gran parte del Centro. Su queste zone i valori termici riusciranno anche per oggi a restare fermi su livelli decisamente miti. Picchi di 15-16°C saranno infatti possibili al Sud in particolare tra la Calabria e la Sicilia. Anche al Centro una mite atmosfera porterà la colonnina di mercurio a toccare i 13-14°C in un contesto dunque lontano dalla norma.

Continua invece a fare eccezione il Nord dove l'aumento termico si avverte maggiormente solo sui monti in quanto sulla Val Padana il mix tra foschie, nebbie e sacche d'aria fredda nei bassi strati, mantengono i termometri decisamente più bassi.

Ma questa fase di caldo anomalo è comunque destinata ad interrompersi. Una spinta dell'alta pressione verso nord favorirà infatti la discesa di aria molto fredda di estrazione polare che punterà dritta verso i Balcani ma facendo sentire la sua parziale influenza anche sul nostro Paese.

Dopo un sabato che trascorrerà senza grossi scossoni, ecco che durante la notte giungeranno sull'Italia le annunciate fredde correnti nord-orientali che trasformeranno la domenica in una giornata decisamente più rigida e ventosa.

A farne tuttavia le spese maggiori saranno soprattutto il medio e basso Adriatico e gran parte del Sud. Qui i venti freddi soffieranno con maggior decisione provocando un vero e proprio crollo delle temperature che potranno scendere fino a 10°C in meno rispetto a questi giorni.

Ma i freddi venti da nord-est non risparmieranno nemmeno il resto del Paese dove tuttavia la diminuzione delle temperature risulterà più contenuta soprattutto sul lato tirrenico. Al Nord la diminuzione si avvertirà maggiormente sui rilievi dove in questi giorni il maggior soleggiamento ha mantenuto i termometri meno rigidi rispetto alla Val Padana. Le dense foschie e il freddo nei bassi strati intrappolato sulle basse pianure, hanno infatti mantenuto più rigidi i valori termici rispetto ai monti circostanti.

Insomma, a conti fatti, passeremo dall'ennesimo caldo fuori stagione ad un contesto decisamente più normale per il calendario con temperature che potrebbero anche scendere sotto media al Sud.

