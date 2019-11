Meteo verso l'Immacolata, a rischio per super MALTEMPO

Prima di addentrarci nelle dinamiche evolutive, dalle quali evidentemente dipenderanno le condizioni meteo delle nostre regioni, premettiamo una cosa: il posizionamento dell'area depressionaria che andremo a descrivere potrebbe cambiare. E potrebbe cambiare pesantemente.

La mappa che abbiamo scelto di allegare, riferibile alle anomalie dell'altezza del geopotenziale a 500 hPa, è relativa al 4 dicembre e quindi alla settimana (la prossima) che ci condurrà all'Immacolata. Ciò che vedete in figura è di facile letture, ma per semplificare il posizionamento delle strutture di Alta e Bassa Pressione abbiamo deciso di inserire le lettere corrispondenti.

Meteo con brevissima tregua prima di un nuovo forte peggioramento

Notiamo un'ampia area depressionaria collocata tra la Spagna, la Francia meridionale, il nord Africa e la Sardegna. Prima di provare a ipotizzarne evoluzione ed effetti, dobbiamo capire qual è la genesi. A partire da domenica 1 dicembre un'irruzione d'aria fredda farà breccia sull'Europa occidentale e scivolerà sul nord Africa, laddove andrà incontro all'aria caldo umida subtropicale.

Evidentemente l'incontro-scontro tra due masse d'aria contrapposte non farà altro che innescare una ciclogenesi imponente, con conseguente sviluppo dell'ampia depressione. Si evince chiaramente come le maglie cicloniche siano destinate ad estendersi in Sardegna e al Nordovest, laddove una circolazione d'aria molto umida instabile proveniente dai quadranti sudoccidentali potrebbe dar luogo a precipitazioni particolarmente intense.

ASSALTO POLARE d'inizio Dicembre, ecco cosa potrebbe succedere sull'Italia

Attenzione, perché in alcune proiezioni modellistiche lo step successivo - ovvero l'evoluzione della struttura depressionaria verso est - potrebbe innescare l'ulteriore approfondimento del vortice. Tali proiezioni vedrebbero un transito sulle nostre regioni centro settentrionali, ma più in generale un coinvolgimento abbastanza diffuso dello stivale. Lo ripetiamo, è uno scenario che andrà monitorato step by step perché potrebbe spalancare le porte a un'ondata di maltempo non dissimile dalle precedenti.

Per questo motivo continueremo a seguire i vari aggiornamenti modellistici e vi consgiliamo di non perderli perché potrebbero consegnarci novità importanti.

