Meteo verso Freddo e Neve? Prospettive nel dettaglio

C'è molta attesa fra gli amanti delle NEVE in merito a quanto potrebbe emergere dagli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo. A tutt'oggi infatti, non sono ancora riusciti a trovare una comune linea di tendenza capace di poterci dare indicazioni più precise ed attendibili sulla probabilità che possa arrivare la tanto attesa NEVE.

Da un lato troviamo il centro di calcolo Europeo, poco propenso ad un severo e freddo peggioramento ed orientato verso il transito di una debole perturbazione tra venerdì e sabato con qualche debole spruzzata di neve a quote basse sul Nord-Ovest e su alcuni tratti dell'Appennino centro settentrionale.

Con l'inizio della successiva settimana inoltre, il modello europeo vedrebbe addirittura il ritorno in grande stile dell'alta pressione.

Continuano a rimanere fermi sulle loro intenzioni più bellicose i super calcolatori oltre Oceano che elaborano una configurazione sicuramente più interessante ed ovviamente più favorevole ad un peggioramento delle condizioni meteo.

Secondo il centro di calcolo americano, sarebbe la formazione di un vortice intorno alla Sardegna e portare da sabato un generale peggioramento a partire dal Nord dove sarebbero attese piogge sparse e già qualche nevicata anche a quote relativamente basse sui settori alpini specie sul Nord-Ovest.

In seguito il peggioramento si estenderebbe anche al Centro Sud nella seconda parte del weekend mentre al Nord il meteo andrebbe migliorando ad eccezione dell'Emilia Romagna e del basso Veneto dove potrebbe cadere la neve anche a quote molto basse localmente fino in pianura. Ma la neve cadrebbe anche a bassa quota su alcuni tratti del Centro soprattutto sui versanti adriatici.

Successivamente il quadro meteorologico potrebbe mantenersi molto dinamico per alcuni giorni in particolare al Sud e sulle regioni Adriatiche dove registreremo una maggior ingerenza dei freddi venti nord orientali.

Come già anticipato all'inizio dell'Editoriale, la mancanza di una comune linea di tendenza tra i centri di calcolo ci obbliga ad attendere ancora ulteriori aggiornamenti prima di poter raggiungere una maggior attendibilità in sede previsionale.

Pubblicato da Piero Luciani

