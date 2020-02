Meteo verso BRUSCO freddo d'INVERNO. La durata

L'anticiclone nord africano ha cominciato a muovere il suo baricentro verso nord. Le correnti d'aria iniziano ad orientarsi dai quadranti settentrionali e i primi sbuffi caldi di Fohn alpino hanno portato un contesto meteo a tratti tipicamente primaverile con temperature ben superiori alla media del periodo.

Lunedì è stata dunque una giornata molto calda per la stagione anche per molte aree del Sud dove proprio l'ingerenza dell'alito caldo nord-africano ha fatto salire i termometri su valori estremamente alti.

Meteo, c'è un Caldo FOLLE, imminente crollo Temperatura, venti Forti

Ma le cose ora stanno per cambiare. Aria via via sempre più fredda si sta per affacciare all'Italia e nel corso del pomeriggio-sera di oggi venti di Tramontana porteranno i primi disturbi sull'estremo Nord-est e lungo la fascia adriatica centro meridionale. In serata piogge e temporali colpiranno soprattutto il sud della Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia centro-settentrionale. Su queste zone avremo anche qualche spruzzate di neve sulle rispettive aree appenniniche ma inizialmente a quote alte.

Nel corso della notte il brutto tempo subirà una parziale intensificazione estendendosi anche alla Basilicata, le aree interne della Campania fino alla Calabria e al nord-est della Sicilia. La presenza di aria molto fredda porterà la neve fino a quote decisamente basse soprattutto sul lato adriatico.

Meteo 7 Giorni: dal CALDO al FREDDO INVERNALE con neve a bassa quota

Mercoledì i freddi venti di Tramontana dilagheranno in forma più decisa su tutto il Paese mantenendo ancora un tipo di tempo instabile sul medio e basso adriatico e sui medesimi tratti del Sud. La situazione andrà poi gradualmente migliorando nel corso del pomeriggio.

Il quadro meteo si manterrà invece stabile sul resto del Paese dove a vivacizzare un po' l'atmosfera ci penseranno i venti di Tramontana e in parte il Maestrale sull'area tirrenica con conseguente calo generale delle temperature.

Meteo Italia sino al 15 Febbraio, MITE Anticiclone prima dell'INVERNO

In seguito, da giovedì, la pressione tornerà ad aumentare sul tutto il nostro Paese anche se insisterà una moderata ventilazione da nord segnatamente sui versanti adriatici dove avremo ancora una residua variabilità anche se con basso rischio di fenomeni.

Insomma, salvo sorprese, anche questo tentativo dell'inverno di conquistare il nostro Paese, a conti fatti non andrà buon fine visto che l'alta pressione tornerà a mantenere un tipo di tempo poco dinamico.

L'INVERNO prova a illuderci ancora con FREDDO e NEVE a metà mese

