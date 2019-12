METEO per domani, venerdì 6 Dicembre. Tra sole e qualche pioggia

Il vortice di bassa pressione, presente ad ovest della Sardegna dopo essere risalito dal Nord Africa, non riesce in alcun modo a progredire verso levante a causa dell'alta pressione presente sulla Penisola Balcanica che fa da muro.

La parte più attiva della perturbazione, in grado di dar luogo a forti temporali, dopo aver colpito la Sardegna e la Sicilia si è spostata all'estremo Sud in direzione dei settori ionici. Un po' di variabilità interessa un po' tutto il Centro-Sud, ma con fenomeni meno importanti.

Meteo Sud Italia e Isole Maggiori: CICLOGENESI MEDITERRANEA

Il Nord Italia resta invece ai margini e riesce a godere marginalmente dell'influenza, pur parziale, del campo di alta pressione ben strutturato sul Centro Europa. La depressione tende lentamente ad indebolirsi e anche il fronte associato andrà a perdere energia.

A seguito dell'indebolimento del vortice mediterraneo, una fase più asciutta è attesa per il finire della settimana, ma con persistenti disturbi ancora al Centro-Sud. Ecco nel dettaglio il meteo previsto per domani, venerdì 6 dicembre.

Le ciclogenesi mediterranee: un caos meteo previsionale

I rimasugli della depressione favoriranno la presenza di nubi sparse, anche consistenti, sull'Italia centro meridionale e localmente anche al Nord, in Emilia Romagna. Sul resto del Settentrione avremo ampie aperture del cielo e ancora locali gelate al primo mattino fino in pianura.

Previsto qualche piovasco al Sud, soprattutto in Puglia con rovesci moderati sul Salento che si attenueranno nella seconda parte della giornata. Sporadici fenomeni potranno aversi anche sulle aree costiere centrali tirreniche, Campania, Calabria e Sardegna settentrionale, inizialmente anche sul medio versante adriatico.

Altrove non sono attese particolari piogge. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni e tuttavia, almeno sul Nord Italia il clima notturno resterà ancora un po' rigido, anche per via dell'accentuazione di inversioni termiche con nebbie.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina