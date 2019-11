Meteo per domani, venerdì 22 novembre. Altra PIOGGIA e NEVE, ecco dove

Una nuova perturbazione sta entrando in azione, a coinvolgere alcune regioni d'Italia. Il trend meteo non è assolutamente variato poiché la circolazione atmosferica resta favorevole alla persistenza di una lacuna barica sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

L'anticiclone rimane d'altronde ben lontano dall'Italia e non intende per il momento arrivare. Il corridoio per le perturbazioni atlantiche resta quindi spalancato, anche se il nuovo assalto perturbato non è così energico come i precedenti.

Novembre sta diventando MEDIAMENTE un mese col meteo molto piovoso

Le condizioni meteo sono in rapido deterioriamento soprattutto tra Sardegna, Nord-Ovest e regioni del medio-alto versante tirrenico, dove sta riprendendo a piovere in modo più diffuso e non mancherà qualche fenomeno di una certa intensità.

In questa fase il maltempo sarà meno forte e diffuso, grazie al parziale posizionamento più ad ovest, almeno temporaneo, della circolazione perturbata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per domani, venerdì 22 novembre.

Meteo Italia: STOP pioggia, le proiezioni

Il maltempo insisterà tra Nord-Ovest, regioni centro-settentrionali tirreniche e Campania centro-settentrionale. Parte delle piogge si propagheranno verso il Triveneto, soprattutto su aree montane e pianure pedemontane. La neve sulle Alpi cadrà mediamente dai 1200/1300 metri.

Fenomeni in accentuazione entro sera anche in Toscana. Sul resto d'Italia reggerà ancora tempo asciutto, tranne qualche piovasco in Sicilia. Le temperature rimarranno pressoché invariate, tranne locali aumenti attesi tra il Sud e la Sicilia.

Pubblicato da Mauro Meloni

