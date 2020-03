Meteo per domani, venerdì 20 Marzo. Primi cenni di peggioramento, ecco dove

Il potente anticiclone si appresta a perdere colpi, in vista di quello che sarà un ribaltone meteo davvero possente e i cui massimi effetti inizieremo a percepirli da domenica con un severo raffreddamento rispetto all'attuale aria primaverile.

Credit AdobeStock.

Il promontorio anticiclonico attualmente si estende ancora dal Vicino Atlantico fin verso l'Europa Orientale, con massimi di pressione collocati fra Alpi, Italia Settentrionale e vicine zone balcaniche. L'attuale contesto stabile e molto mite sull'Italia è però ormai agli sgoccioli.

E' ormai imminente infatti un deterioramento dell'anticiclone a partire dall'Europa Occidentale, con prime lievi infiltrazioni atlantiche che determinanno un parziale cedimento dell'anticiclone su alcuni settori dell'Italia dove si manifesterà una certa instabilità atmosferica, sebbene in un contesto sempre pienamente primaverile.

Le perturbazioni atlantiche più organizzate transitano più a nord, dove sul comparto scandinavo è presente una depressione fredda che sarà poi la causa del vigoroso cambiamento meteo che prenderà corpo dal weekend, quando una massa d'aria gelida inizierà a dilagare sul Vecchio Continente.

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, venerdì 20 Marzo. Il campo di alta pressione mostrerà le prime crepe per l'influenza di una depressione in approfondimento sull'Europa Occidentale, con lievi infiltrazioni instabili d'origine atlantica verso la nostra Penisola.

Attesa maggiore nuvolosità sparsa al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, che potrebbe rivelarsi più compatta a ridosso dei rilievi dell'Appennino Settentrionale con qualche occasionale rovescio. Non escluso qualche isolato fenomeni anche sui settori di pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Deboli piovaschi si avranno lungo la fascia orientale della Sardegna, oltre che a carattere isolato sulle aree interne della dorsale centrale appenninica. Il sole splenderà invece in maniera pressoché incontrasta al Meridione, a parte qualche addensamento sulla Sicilia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

