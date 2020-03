Meteo per venerdì 13 Marzo. Anticiclone perde colpi, arriva qualche pioggia

Viviamo il momento di massima espansione dell'anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo Centrale e l'Italia con conseguente bel tempo associato anche ad un significativo rialzo delle temperature, che si portano diffusamente oltre alla norma.

Credit iStock.

Questo caldo fuori stagione deriva dal fatto che l'anticiclone è supportato da una massa d'aria calda in quota di origine afromediterranea. Basti pensare che sul sud della Spagna la colonnina di mercurio ha addirittura sfiorato i 30 gradi.

Meteo Italia: CALDO d'Africa, prima del FREDDO

Il campo di alta pressione di matrice sub tropicale, che si è insediato sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, appare tutt'altro che inossidabile tanto che sta cominciando a cedere sul suo bordo settentrionale per gli effetti di un primo impulso debolmente instabile in transito sul Centro Europa.

Questo fronte porterà nubi e qualche debole precipitazione al Nord. L'aria più umida richiamata da occidente favorirà l'addossarsi di nubi anche lungo le regioni tirreniche e pertanto il bel tempo inizierà a venire meno su parte dell'Italia.

METEO da PRIMAVERA con impennata termica, poi crollo poderoso nel weekend

Vediamo quindi l'evoluzione meteo attesa per domani, venerdì 13 marzo. Il flusso atlantico si farà sempre più pressante, con una debole perturbazione in transito sul Nord Italia. Tuttavia, le precipitazioni più organizzate le ritroveremo principalmente confinate alle Alpi Settentrionali.

Qualche debole isolato piovasco è atteso in Liguria, Lombardia, alto Veneto e soprattutto Friuli, localmente anche sui settori pianeggianti dell'Emilia. Sulle regioni centrali avremo nubi confinate ai settori tirrenici con qualche possibile pioggia sulla Toscana Settentrionale e sulle Marche.

Addensamenti innocui si avranno anche sulle regioni tirreniche del Sud, mentre sul resto d'Italia continuerà a prevalere il sole. Verso sera temporanee schiarite si avranno sulle pianure del Nord-Ovest dell'Italia. Le temperature caleranno sulle Alpi e sul Nord-Est, mentre saliranno ancora all'estremo Sud e sulla Sicilia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina